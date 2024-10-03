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美國總統大選倒數一個月，伊朗週二朝以色列發射約180枚飛彈，中東衝突緊張態勢衝到最高點，全面戰爭一觸即發。不過，共和黨總統候選人川普在一場造勢場合演說中，竟將伊朗攻擊以色列的行動形容為小朋友在學校裡打架，並強調自己總統任內中東一切和平。根據美國全國廣播公司（MSNBC）報導，伊朗朝以色列發射飛彈後，以色列軍隊與黎巴嫩真主黨也爆發衝突，在衝突後的幾小時，川普在密爾瓦基的一個造勢場合，提到了第三次世界大戰迫在眉睫的危險性。他表示，「我已經談論第三次世界大戰很久了，我不想做出預測，因為預測總是會成真，我們不會做出預測，但它們非常接近全球災難。」儘管川普稱這是一場全球災難，但對於伊朗攻擊以色列的行徑，他卻形容，「這有點像兩個孩子在校園裡打架，有時你只是稍微放手，我們看看會發生什麼。」川普也將矛頭指向總統拜登以及身為副總統的民主黨總統候選人賀錦麗，「我們有一位不存在的總統和一位不存在的副總統，他們應該負責，但沒有人知道發生了什麼，」川普聲稱，在他擔任美國總統期間，中東沒有發生戰爭，伊朗受到全面控制。