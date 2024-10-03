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▲大聯盟季後賽外卡賽教士隊淘汰勇士晉級，分區系列賽將對決道奇，大谷翔平、山本由伸、達比修有、松井裕樹有望同場對決。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒大聯盟（MLB）季後賽首輪分區系列賽，洛杉磯道奇隊將對上死對頭聖地牙哥教士隊，大谷翔平、山本由伸、松井裕樹和達比修有4名日本球員將有望在系列賽中對決。作為日本隊老大哥，達比修有對於話題集中在自己對決大谷翔平上似乎沒什麼興趣，他表示道奇隊有很多出色的打者，不只是大谷翔平，希望能為比賽做好準備。今天教士隊以5：4逆轉亞特蘭大勇士，系列賽2：0晉級，全場湧進47705名球迷高喊「BAET LA！（擊敗洛杉磯）」，這是教士主場史上進場人數最多的一次。上一次兩隊交手是在2022年首輪，教士靠著達比修有和Blake Snell等投手出色的表現，以系列賽比數3：1淘汰道奇，逆轉晉級國聯冠軍戰。賽後達比修有和隊友開心慶祝，他稱道奇和教士彼此是相當好的競爭對手，所以他們也會盡力去嘗試贏球。當被問到下一輪系列賽輪值時，達比修表示自己還沒有被教練團告知將扮演什麼樣的角色，但如果能上場的話，希望能做好準備。如果達比修有被安排投第2場比賽的話，他很有可能會與山本由伸對決，這將成為大聯盟季後賽第一場日本投手對決的比賽，對此達比修有說：「我真的不知道我要投哪一場，但如果我們真的投同一場，我會好好享受這場比賽。」38歲的達比修有將有機會在這個系列賽對決30歲的國家隊後輩大谷翔平，後者本季成為MLB史上第一位達成「50轟50盜」的球員，無論是在打擊區、還是壘上，都能給予投手巨大壓力。對於對決大谷翔平一事，達比修有沒有太專注在這個對決上，而是表示：「不僅僅是大谷君，他們（道奇隊球員）都是非常出色的打者，所以我希望球隊能在比賽前好好準備。」