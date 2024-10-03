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中國民間近來瀰漫著「仇日」情緒，繼6月江蘇發生日籍母子遭砍傷後，9月廣東深圳又再發生日籍學童被刺身亡。雖然中國外交部發言人林劍事後強調中國沒有所謂「仇日教育」，然而相關事件仍層出不窮。在日中兩國緊張情緒加劇之際，廣西南寧近來還舉行了「踐踏日本國旗送五星旗」活動，引發爭議。根據《香港01》報導，近來中國網路流傳一段影片顯示，在中國「十一」國慶前夕，1名男子9月30日在廣西南寧1個廣場上免費發送五星旗，但領取的條件是必須先踐踏放置在地上的日本國旗，這幅日本國旗甚至被寫上「主人，請擦腳」文字。從影片中可以看見，活動現場聚集了不少人參與，其中不乏青少年和兒童。一旁男子手持大批五星旗，號召在場民眾踩踏日本國旗。這起事件引發中國網友熱議，有人認為愛國一旦走得太極端，那就是愚昧了，更有人認為「保持仇恨就是為了迎接戰爭」；另有人引用林劍的中國沒有所謂「仇日教育」的說法，以此反諷「官方說一套，民間做一套」的情況。而這個活動發生在今年多起涉及在中國日籍人士遇襲案之後，今年6月時，在中國江蘇發生的日籍母子遭砍傷事件；9月18日早上，即九一八事變當天，深圳日本人學校一名10歲學生遇襲，警方拘捕一名44歲疑犯。該名學生次日凌晨傷重不治。《自由亞洲電台》報導指出，儘管林劍強調中國沒有所謂的「仇日教育」，但相關事件仍在發生。