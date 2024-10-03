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▲1日時梁朝偉與劉嘉玲就分別在社群平台上寫下：「16年後」。似乎相當享受山林的慢生活的兩人，還在沿路做出各式各樣的POSE合照。（圖／carinalau1208 IG）

▲成功抵達位於深山的塔克桑寺（虎穴寺）後劉嘉玲還站在山壁旁，對著鏡頭燦笑，拍下紀念照。（圖／carinalau1208 IG）

▲劉嘉玲也曾提過兩人之所以能相處那麼多年，除了愛情外，更多的是一起成長的感覺。（圖／carinalau1208 IG）

香港影帝梁朝偉，與同為演員的愛妻劉嘉玲相戀35年來始終恩愛甜蜜，是兩岸三地娛樂圈中最著名的模範夫妻檔。7月剛度過結婚16週年的夫妻倆，也把握閒暇之餘回到當年的結婚聖地不丹，重溫曾經的新婚回憶。劉嘉玲也在社群平台中曬出一系列的不丹旅遊照，兩人如膠似漆的身影也甜翻一大票影迷。如今依然忙於工作的梁朝偉、劉嘉玲，把握年底前最後的空閒時光一起出遊，兩人先是被粉絲目擊同乘飛機前往泰國，落地曼谷後還遇到大前輩胡楓，胡楓在社群平台曬出旅遊影片時，也分享了遇到夫妻倆的故事。健談的劉嘉玲與胡楓相談甚歡，而出了名靦腆的梁朝偉就在一旁默默聽著妻子的閒聊，被胡楓問到之後要去哪兒，梁朝偉還裝傻回覆：「從曼谷去曼谷囉！」打馬虎眼，引起好友間的爆笑。雖然胡楓搶先曝光了梁朝偉、劉嘉玲重遊婚禮聖地行程，但此次旅行也並非不公開的祕密，1日時梁朝偉與劉嘉玲就分別在社群平台上寫下：「16年後」回味這段感情，並曬出兩人一起爬山的合照。一路上，夫妻倆似乎相當享受山林的慢生活，不僅沿路做出各式各樣的POSE合照，欣賞風景外，成功抵達位於深山的塔克桑寺（虎穴寺）後劉嘉玲還站在山壁旁，對著鏡頭燦笑，張開雙手拍下紀念照。性格互補的梁朝偉與劉嘉玲兩人早在1988年時，合作舞台劇《花心大丈夫》後傳出戀情，愛情長跑20年，結婚16年的兩人至今也常在社交平台上放閃，以往的節目中劉嘉玲也曾提過兩人之所以能相處那麼多年，除了愛情外，更多的是一起成長的感覺，相戀超過35年，彼此間還是見到對方的好，相互鼓勵、攜手成長，鶼鰈情深相處模式也羨煞旁人。