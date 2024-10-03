我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蛇丸日前宣布脫離母胎單身，與超正女友交往。（圖／大蛇丸IG）

山陀兒颱風（Krathon）在今（3）日中午12時40分正式從高雄小港附近登陸台灣，高雄、屏東兩縣市更是首當其衝，各地都出現暴雨與狂風。住在屏東的百萬YouTuber大蛇丸，稍早也分享自家陽台外的畫面，嚴重程度也讓他驚呼：「比我女友還恐怖。」據中央氣象署資料顯示，今（3）日山陀兒從高雄登陸後，曾一度在高雄港測得17級的驚人陣風。而目前山陀兒中心仍在高雄市上方，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑50公里。山陀兒的暴風半徑，鄰近高雄的的屏東縣也在影響範圍中，住在潮州的大蛇丸也在今（3）日下午從自家窗戶拍下戶外的驚人狀況，畫面一開始就有檳榔樹被吹倒，讓他忍不住驚呼：「哎唷威壓～今天颱風大家沒事就不要出門了，現在外面比我女朋友還兇！」恐怖的風勢畫面曝光後，也引發大批粉絲驚呼「沒事真的別出門了」、「風雨真的好大，大家注意安全」，此外也有人笑稱，蛇丸目前乖乖待在家裡，卻也將遭遇危機，因為「這不怕死的發言」、「女朋友在背後很火」、「打完文章就在跪鍵盤了吧」。