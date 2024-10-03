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▲高雄各區遭山陀兒颱風強襲，多處傳來鐵皮、鷹架遭吹垮吹飛。（圖／翻攝自threads）

▲高雄各區遭山陀兒颱風強襲，多處傳來鐵皮、鷹架遭吹垮吹飛。（圖／翻攝自threads）

中度颱風山陀兒今（3日）中午在高雄小港登陸，帶來強烈風雨。高雄市區狂風驟雨不斷，各地災情陸續傳出，住在高雄各區的網友紛紛上傳災情慘況，包含大面積鐵皮被吹飛、三層高鋼架猛烈搖晃倒落等，相當怵目驚心。山陀兒颱風中午12時40分於高雄小港登陸，以每小時7轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半50公里。有大批民眾拍下各區受到強風襲擊災情，包含在飛機路上的立體停車場，一座約3層樓高的臨時鋼架被強陣風吹垮，還有施工現場疑似鐵皮與鋼筋被吹垮，畫面相當駭人宛如災難片。中央氣象署說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。