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▲基隆市中正區調和街的維德醫院積水。（圖／翻攝自基隆人日常臉書）

受到中颱山陀兒外圍環流與東北季風共伴效應影響，基隆過去24小時最大降雨量已達318毫米，部分區域時雨量可達40~70毫米，各地傳出災情，有網友在臉書社團「基隆人日常」PO出基隆市中正區義二路、基隆市中正區調和街維德醫院前淹水畫面，路面全被泥沙雨水覆蓋，瞬間變成一道小河。今天中午颱風山陀兒正式從南部登陸，其中，基隆從今天清晨陸續出現積淹水與土石流等災情。就有民眾在臉書社團「基隆人日常」PO出，分別是基隆市中正區調和街維德醫院前積水、基隆市中正區義二路淹水影片，照片中整條道路被泥黃色的水覆蓋。對此，謝國樑今日上午前往仁二路、仁四路及祥豐街一帶視察土石流與局部積淹水情形，隨後又趕到麥金路3巷、中正公園下方的中正山莊，以及位處低窪地區的三坑火車站、義一路與信五路口及麥金路圓環等地，關切邊坡崩塌與積淹水等災情。針對中正區的維德精神專科醫院一樓跟地下室一度發生積水情形，由於中正區的防水擋板都已告罄，民政處緊急調集其他區的防水擋板送來支援，謝國樑也馬不停蹄地趕到醫院探視，確定院方的水電供應正常，院內病人也沒有受到影響。