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▲山陀兒颱風肆虐南台灣，高雄市新興區一度積水無法消退。（圖/記者葉政勳攝）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午12時40分登陸南台灣，並沿西半部北上，結構雖被中央山脈破壞，但仍在多地帶來強風豪雨。不過，全台因山陀兒連2天停班課，南部部分縣市更是連3天停班課，也掀起外界討論。對此，聯電創辧人曹興誠認為，從全民防衛韌性的角度來看，「颱風天大家放假毫無道理」。曹興誠3日在臉書以「颱風天放假的商榷發文」為題發文表示，「颱風天放假，好像是台灣所獨創的規矩；現在更進一步變成了某些地方首長討好民眾的措施。明明無風無雨，甚至萬里晴空，結果大家都放假，或者跑去KTV大排長龍，或者到處吃喝玩樂；這個現象確實需要檢討」。曹興誠認為，「國定假日的放假，大家都有預期，事先都有準備，這種放假對社會衝擊不大；但因為颱風這種不確定的原因而放假，事先沒有預期，沒有準備，會給很多人帶來困擾和不便。有些企業老闆抱怨颱風假造成營運上的損失，但這種經濟上的理由比不上人身安全的重要；所以這種觀點容易被忽略。我們應該從全民防衛韌性的觀點，來檢視這個問題」。曹興誠進一步解釋，「所謂全民防衛韌性 ，意思是，當社會面臨天災人禍的時候，全民能夠有組織，有紀律，有技巧的動員起來，將天災人禍的損失和衝擊減到最小颱風、地震、洪水、乾旱，都是天災；中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？」曹興誠強調，「從防衛韌性的角度來看，颱風天大家放假毫無道理。合理的作法，是完全取消颱風假。至於個人要不要上班，應該由個人視情況，改以事假來處理」。曹興誠最後重申，「有人可能以人身安全為理由要求颱風天放假；依照這個理由，那中共來襲的時候，比颱風來襲更危險，是否大家更應該放假？我們是否規定，遇見中共來襲，所有人包括軍、警、消防人員通通在家躺平？等台灣被『解放』了，『安全』了，大家才出來？」曹興誠警告，「那時候，大家可能不再有『班』可上了。等著大家的是上刑場，或進集中營」。