山陀兒颱風已經登陸台灣，「明天（10/4）還有沒有颱風假？」的重要指標「風雨預報」，中央氣象署在今（3）日下午4時進行更新，目前總計3縣市達停班課標準，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。
據氣象署最新風雨預報，雨量部分，僅台東縣山區，在未來24小時（10月3日20時至10月4日20時）累積雨量200至340毫米，達停班課標準；其他平地大多小於80毫米，山區則是雙北山區有150至250毫米，南台灣、宜蘭、花蓮80至190毫米。
風力部分，由於山陀兒颱風逐漸減弱，今晚會慢慢變小，明天僅有「連江縣、澎湖縣」平均風7級、陣風10級，達停班課標準。綜合風雨預測資料，明天達「停班停課標準」的縣市包括：台東縣、澎湖縣、連江縣。
氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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風力部分，由於山陀兒颱風逐漸減弱，今晚會慢慢變小，明天僅有「連江縣、澎湖縣」平均風7級、陣風10級，達停班課標準。綜合風雨預測資料，明天達「停班停課標準」的縣市包括：台東縣、澎湖縣、連江縣。
氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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