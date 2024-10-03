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▲漢來飯店「Pavo餐酒館」，靠近泳池的餐廳側大門也被強風吹破，業者則回覆目前已控制住。（圖／民眾提供）

▲高雄寒軒國際飯店大門有以閘門擋起。（圖／民眾提供）

▲高雄寒軒國際飯店大門從內側處，可看到外面停著兩台巴士，以阻擋強風。（圖／民眾提供）

山陀兒颱風今（3）日中午12時40分登陸高雄小港區，高雄風力非常強大，高雄小港更測得破紀錄的17級強陣風，平均12級強陣風。市區多處路樹、招牌等倒塌。就連飯店大門也危險。高雄漢來飯店就傳出，一度大門需以5名大漢徒手肉身去遮擋，而飯店的Pavo餐酒館也因為大門被吹破，風雨全吹入餐廳。另外，寒軒國際飯店更聰明，大門除了加裝閘門，還直接開過來兩台巴士，直接堵在門口以擋強風。高雄多處傳來災情，包含路樹、紅綠燈號誌倒塌，招牌、鐵皮都被吹走。社群平台「Threads」上也有網友貼文「高雄風大到員工要壓著門」為題並附上影片，《NOWnews》記者致電詢問，飯店回覆「而漢來飯店的11樓的「Pavo餐酒館」，因為是池畔餐廳，因此靠近泳池的餐廳側大門也被強風吹破，風雨全吹進了餐廳，當初斥資3000萬打造的裝潢恐怕不保，業者則回覆目前已控制住，陸續整理中，至於損失，則待之後才能確認。另外一間高雄飯店「寒軒國際飯店」，則是一早就以閘門擋起飯店的兩大片正門口大門，內側也加裝木條等措施，而最有趣的是，飯店還直接將兩台巴士開來擋在大門口阻擋，讓旅客、顧客從飯店正大門側的小門進出。