山陀兒颱風今（3）日中午12時40分登陸高雄小港區，高雄風力非常強大，高雄小港更測得破紀錄的17級強陣風，平均12級強陣風。市區多處路樹、招牌等倒塌。就連飯店大門也危險。高雄漢來飯店就傳出，一度大門需以5名大漢徒手肉身去遮擋，而飯店的Pavo餐酒館也因為大門被吹破，風雨全吹入餐廳。另外，寒軒國際飯店更聰明，大門除了加裝閘門，還直接開過來兩台巴士，直接堵在門口以擋強風。
高雄多處傳來災情，包含路樹、紅綠燈號誌倒塌，招牌、鐵皮都被吹走。社群平台「Threads」上也有網友貼文「高雄風大到員工要壓著門」為題並附上影片，只見因狂風吹來，飯店的玻璃大門因此需要5名大漢以肉身去擋。《NOWnews》記者致電詢問，飯店回覆「因陣風超乎預期，除原有沙包及工具防護外，現場同仁因應陣風風勢，支援協助現場臨時狀況，將隨時注意風勢與確保顧客安全。」現場並以沙包、木箱擋住，加上目前風勢趨緩，一切無恙。
另外一間高雄飯店「寒軒國際飯店」，則是一早就以閘門擋起飯店的兩大片正門口大門，內側也加裝木條等措施，而最有趣的是，飯店還直接將兩台巴士開來擋在大門口阻擋，讓旅客、顧客從飯店正大門側的小門進出。
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另外一間高雄飯店「寒軒國際飯店」，則是一早就以閘門擋起飯店的兩大片正門口大門，內側也加裝木條等措施，而最有趣的是，飯店還直接將兩台巴士開來擋在大門口阻擋，讓旅客、顧客從飯店正大門側的小門進出。