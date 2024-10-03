🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月4日至10月6日限時開跑，颱風天就是要吃泡麵，不可錯過本周買一送一，換算平均特價來看，農心辛炒麵38元、康普茶18元、四季泰好西米雪糕25元、史努比香蕉可可威化酥15元、韓國起司餅乾25元。
此外，現煮飲品也有好康，原價90元的特大杯和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵，限時祭出2杯99元，平均單杯不到50元，5.5折也是逼近半價。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是10月2日至10月6日，本周共4款商品折幅半價，平均特價來看，UCC赤濃醇黑咖啡18元、農心安城湯麵25元、船井倍熱指定商品40元、TWIX焦糖巧克力麥餅13元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月4日至10月6日限時3天，悅氏鹼性水平均10元、可口可樂纖維+平均18元、WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕平均25元、農心辛拉麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」自10月2日至10月6日登場，本周DM共8款促銷商品，買一送一代表是農心辛炒麵平均38元、冰檸檬風味氣泡美式平均40元、野菜生活蘋果375ml平均20元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月4日至10月6日限時開跑，颱風天就是要吃泡麵，不可錯過本周買一送一，換算平均特價來看，農心辛炒麵38元、康普茶18元、四季泰好西米雪糕25元、史努比香蕉可可威化酥15元、韓國起司餅乾25元。
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