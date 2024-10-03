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▲7-11「超值五六日」10月4日至10月6日開跑。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自10月4日至10月6日限時3天。（圖／業者提供）

▲萊爾富「限時殺5日」是10月2日至10月6日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」10月4日至10月6日限時開跑，颱風天就是要吃泡麵，不可錯過本周買一送一，換算平均特價來看，此外，現煮飲品也有好康，原價90元的特大杯和風葛粉抹茶拿鐵、和風葛粉焦糖瑪奇朵，限時祭出2杯99元，全家會員優惠是10月2日至10月6日，本周共4款商品折幅半價，平均特價來看，「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月4日至10月6日限時3天，門市「限時殺5日」自10月2日至10月6日登場，本周DM共8款促銷商品，