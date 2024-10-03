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▲高雄漢來大飯店數名員工組成人牆合力壓著門。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲飯店地板也鋪上大量毛巾避免雨水滲入。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲承億酒店霸氣宣布，飯店內旅客今晚可免費續住。（圖／承億酒店提供）

山陀兒颱風今（3）日中午12時40分在「高雄小港」登陸，狹帶強風豪雨，不少地區陸續有災情傳出。承億酒店24樓的高空無邊際泳池畔木地板不敵強風被捲起；高雄漢來大飯店更出現有數名員工合力壓著門，避免玻璃門被吹垮的驚險景象。高雄今天風強雨驟，由網友分享影片中看到，高雄漢來大飯店數名員工組成人牆合力壓著門，肉身檔玻璃，場面十分驚險，而地板也鋪上大量毛巾避免雨水滲入。颱風登陸點在高雄，承億酒店指出，中午收到國家警報後強風環伺全棟飯店皆有感，卻適逢中午退房時間，總經理洪若宸表示：「為保護所有旅客的安全，昨晚近百間入住的旅客，承億酒店皆全數提供免費續住，避免旅客退房後外出發生危險。」除此之外，今（3）日留宿飯店內的旅客皆可至飯店內貳陸日全食餐廳享用下午茶，翌日早晨亦可享用自助吧早餐。