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▲《陰陽師0》10月18日在台上映。（圖／采昌）

▲山崎賢人主演「最強陰陽師」安倍晴明，動作戲十分輕盈優美。（圖／采昌）

▲山崎賢人的演出，獲得導演佐藤嗣麻子、原著作者夢枕獏的高度認可。（圖／采昌）

日本電影《陰陽師0》是紀念「平安時代」出名的陰陽師安倍晴明誕生1100週年的作品，故事以年輕時代的安倍晴明為主角，由山崎賢人詮釋，他也獲得原作夢枕獏的認可：「他完美演繹了年輕的晴明！」尤其他穿著不便的古裝，卻能呈現優美「無重力感」的大量動作戲，加上要完美展現邊念咒邊結印的高難度演出，不僅隨時隨地練習，更特地針灸手指骨間調整手指姿勢，讓手指可以更加彎曲，敬業精神令人佩服。《陰陽師0》劇情描述世間有名者皆受咒束縛。千年前的平安時代人鬼共存，魑魅魍魎橫衝直撞，卻又藏匿於人心的各種欲望。陰陽寮的學生安倍晴明（山崎賢人 飾）傳聞是狐妖之子，雖然天賦異稟，卻對追求名利毫無興趣，一心只想揭開父母遇害之謎，特立獨行也引來眾妒。某天，皇族徽子女王（奈緒 飾）的住所發生奇異事件，貴族之子源博雅（染谷將太 飾）受託前來尋求晴明相助。同時，陰陽寮也有學生離奇死亡，各種異象顯示邪惡陰謀籠罩平安京，種種謎團即將解咒，真相讓人不寒而慄。片中「最強咒術師」安倍晴明，是請來山崎賢人演繹，導演佐藤嗣麻子認為他擁有神祕氣場、超脫凡人的氣質，也常被周遭人們視為「非人類」，與晴明有諸多共同之處。因此，導演向他提出邀約，山崎賢人也很喜歡《陰陽師》略顯神祕的世界，所以他們聊了很多《陰陽師0》的世界觀。至於原著作者夢枕獏，他曾擔心年輕版的晴明該要如何呈現，但看過山崎賢人的演出之後，馬上就覺得自己太多慮：「我認為他沒有背離大家心目中的晴明形象，當我看到山崎飾演的晴明時，我直接就覺得『可以！』」夢枕獏甚至還大讚山崎賢人：「完美演繹了年輕的晴明！」山崎賢人在《陰陽師0》有著大量動作戲，不過有別於以往的激烈扭打，這次他得穿著行動不便的古裝，呈現出優美的「無重力感」，讓他大嘆：「非常困難，會踩到衣服，也會因為帽子太高而撞到頭。」不過他也補充：「這次的動作更像是為了生存而戰，在不傷害任何人的情況下逃脫，能以這種方式表現出晴明超脫凡人的動作很有趣！」為此，他還花了2個月的時間排練，戲外也抓著特技演員練習，精彩到位的成果，讓本片動作導演園村健介讚嘆：「他超出我的預期，表現超過100分！」此外，電影也請來「民俗學大師」加門七海擔任咒術顧問，為電影打造咒文、結印與護身符，手指的每個關節都具有意義。山崎賢人為了完美呈現邊念咒邊結印的高難度表演，不僅隨時隨地練習，更特地針灸手指骨間，讓手指能夠更加彎曲。山崎賢人對此表示：「咒術與結印的場景，手勢、位置、身體姿勢的細節，都需要多加留意，要讓動作看起來優美，必須以正確姿勢呈現，我花了不少功夫呢！」最終成果不只他充滿信心，就連加門七海都十分驚豔，讚揚：「他真的非常努力，就連難到吃螺絲的咒文都全部記下來了，實在非常了不起。」類 型：奇幻、動作、劇情原 作：夢枕獏導 演：佐藤嗣麻子編 劇：佐藤嗣麻子片 長：1小時53分語 言：日語主 演：山崎賢人（飾演：安倍晴明）奈 緒（飾演：徽子女王）安藤政信（飾演：平郡貞文）北村一輝（飾演：惟宗是邦）村上虹郎（飾演：橘泰家）染谷將太（飾演：源博雅）國村隼（飾演：賀茂忠行）小林薰（飾演：藤原義輔）板垣李光人（飾演：帝）上 映：2024年10月18日