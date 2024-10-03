我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳文茜爬樓梯不慎跌倒，腿上的血塊逐漸消失，她慶幸沒有骨折。（圖／陳文茜臉書）

▲陳文茜拖著病體，靠腎上腺素撐完錄影。（圖／陳文茜臉書）

66歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，後來免疫系統出問題，近年大小病痛不斷，狀況時好時壞，一天都要服上多種藥物，讓她看透生命。陳文茜今（3）日凌晨發文，以「恐怖情人」形容病魔，透露這幾個月腎衰竭、跌跤導致內出血，還在家中嘔吐、暈厥等，讓她心中低語：「請不要再來糾纏我...」陳文茜透露，7月底先是急性腎臟衰竭找上門，身體好轉後，不小心在書房外的階梯摔倒，雖然傷口不大，但血管脆弱的她，大量內出血，9月傷勢復元後和好友吃飯，接著就是面臨10天的腸胃炎，上週錄節目前一天，身體浮腫、肺有水聲、大汗淋灕，突然間心跳加速，之後嘔吐、昏倒，包包裡永不離身的急救針一打，才慢慢醒來，回家立刻吸氧數小時。儘管如此，陳文茜依然進棚錄影，手抖、聲音虛弱的她，用腎上腺素撐完主持工作，「愛情，是需要距離的。我喃喃自語地告訴恐怖情人。請拋棄我，請丟下我，請不要再來糾纏我...我喃喃自語。而他，無動於衷。Damn！」陳文茜生動的筆觸讓網友看得揪心、心疼不已，「希望文茜姐能早日康復！沒有想到您是如此堅強的錄完節目，真的辛苦您了」、「我真的很佩服妳，妳的心，妳的意志力，希望恐怖情人快點遠離」、「以前有遇過情人恐怖，學習面對、接受、處理，緣盡了 自然放下，日日安康，疼愛自己！」