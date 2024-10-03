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▲山陀兒颱風襲台，挾帶17級陣風，高雄台鐵鳳山車站玻璃大門，也疑遭強風吹襲碎裂。（圖／民眾提供）

山陀兒颱風襲台，今天3日中午於高雄小港登陸，並挾帶17級陣風，南臺灣災情頻傳。高雄小港醫院旁的全家便利超商，因遭強風吹襲，玻璃門及天花板鋼架等，瞬間被遭吹翻毀損，還砸中騎樓前停放的機車，目擊民眾也驚呆。而該間超商因玻璃門碎裂，已暫停營業，財物損失還有待釐清。另外，台鐵鳳山車站玻璃大門，也疑遭強風吹襲碎裂。據了解，山陀兒颱風今天下午2時，中心位置在高雄上方，以每小時7轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半50公里。中央氣象署說明，山陀兒颱風原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示，山陀兒「北上路徑稍微偏西」，可以理解成「中心沒有撞上護國神山」，所以減弱速度稍緩，預估「今天傍晚至晚上轉輕颱，明天下半天至週六凌晨，降級為熱帶性低氣壓」，降級後，氣象署將解除「海上陸上颱風警報」，改發布「熱帶性低氣壓特報」。