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▲瑞秋曾格勒言論嗆辣，常引來網友議論。（圖／美聯社／達志影像）

▲真人版《白雪公主》電影中扮演壞皇后的蓋兒加朵，被公認美麗過人，超過演白雪公主的瑞秋曾格勒。（圖／摘自IMDb）

▲迪士尼的真人版《白雪公主》電影，還未上映已經引起不少爭議，票房反應讓外界好奇。（圖／摘自IMDb）

迪士尼真人版《白雪公主》電影，雖然要到明年春天才上映，卻已重演類似《小美人魚》的選角爭議，擔任女主角的瑞秋曾格勒，儘管是金球獎影后，卻因為屬拉丁裔、膚色健康黝黑，被廣大動畫迷嫌棄「不忠於原作」，質疑白雪公主的名稱就因其膚白如雪而來，瑞秋完全不適合。再加上她後來受訪時稱白馬王子像是變態跟蹤狂，更是惹怒不少喜愛原版卡通片的粉絲。近日瑞秋接受權威娛樂媒體綜藝報的訪問，表示大家對她之前的說法斷章取義、造成誤會，事實上片子裡已經改了公主的命名由來，改成她在小嬰兒的時期就挺過了一場很大的暴風雪，為了表揚她的韌性，國王與王后決定叫她白雪公主。早先從瑞秋的訪談裡，外界認為真人版《白雪公主》已把卡通片的情節嚴重魔改，公主不再是期待白馬王子出現、能夠談一場完美的愛情，而是充滿政治野心，想要成為父親名符其實的接班人，好統治整個國家。瑞秋坦言片中沒有白馬王子，稱1937年的那部動畫「故事很詭異」，白馬王子像病態跟蹤狂，他們的片子裡會將男主角重新塑造，身分不會是王子，而是個遊俠般的人物，重點在於幫助白雪公主證明自己是個有能力、合格的領導者。這麼巨大的更動，讓人留下「強行追求政治正確」的負面印象，連動畫版製片人的後代都發出抗議。眼看爭議越來越大，瑞秋也必須要趕快澄清、免得傷害加劇。她最新的說法變成這樣：「我永遠相信女性可以兼顧工作和愛情，不會因為她在戀愛，就不能有任何目標，也不會因為她投入工作，就再也不能擁有愛情。」至於電影裡的白雪是否事業和戀情都能兼得，她強調：「愛情還是我們這部片很重要的部分，這個從片子籌拍以來，一直都有在發展。」倒是扮演壞皇后的蓋兒加朵美貌過人，瑞秋這位膚色很深的白雪公主，為何能在魔鏡眼中比蓋兒還美？似乎要等片子正式上映後，觀眾才會得到答案。經過瑞秋的新解釋，顯然外界早先對《白雪公主》的想像，也有點太誇張，真正的片子也許不至於偏離卡通動畫過多，大家看完片子後會有何迴響，不妨拭目以待。