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▲楊祐寧（左起）、柯佳嬿、王大陸出席《艾嘉食堂》記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲張艾嘉因為感冒關係無法現場參與，以視訊方式參加記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

實境節目《艾嘉食堂》買下韓國《尹食堂》版權，由王牌製作人B2製作，張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜演出，今（3）日楊祐寧、柯佳嬿、王大陸出席開播記者會，張艾嘉卻因為感冒關係無法到場，只能透過視訊連線共襄盛舉，王大陸也被張艾嘉爆料，都會和她兒子去玩整夜不回家，柯佳嬿更是脫口說出對王大陸原本的印象是「愛談戀愛」，讓全場暴動。張艾嘉抱病參加記者會，說話過程中多次咳嗽，卻還是熱情分享節目錄製趣事，她也坦言原本不認識王大陸，但兒子王令塵（Oscar）和王大陸是好友，兩人常常玩到整晚不回家，王大陸被問到整晚不回家在做什麼，面露尷尬，楊祐寧立刻補槍：「不方便說！」王大陸立刻解釋他是去吃飯，楊祐寧又毫不留情拆台：「吃飯吃整個晚上喔？」讓全場笑翻。王大陸也表示，他很尊重張艾嘉，「是好朋友的媽媽更不能得罪，因為我要跟他兒子過日子。」一番話再度被楊祐寧吐槽：「你們要過什麼日子？」他透露王大陸後來和張艾嘉母子的友誼關係反過來，現在王大陸是張艾嘉的朋友，Oscar還要叫王大陸一聲「Uncle大陸」，讓王大陸頓時哭笑不得。節目製作人B2提及邀請王大陸參加的原因，是因為《艾嘉食堂》在韓國一定會播出，王大陸因為演出《我的少女時代》在韓國當地頗有知名度，柯佳嬿則是因為是《想見你》的女主角，他笑說是他強迫王大陸來錄製節目，對方聽到張艾嘉也要出演才勉強答應，而柯佳嬿被問到對王大陸第一印象，直接脫口：「很愛談戀愛。」讓現場陷入一片混亂，王大陸只能不斷傻笑，記者會直接結束。《艾嘉食堂》10月5日（六）在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。