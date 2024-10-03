西班牙名將Carlos Alcaraz在ATP中國網球公開賽打出精彩表現，先盛後衰最終以6：7、6：4、7：6，擊敗世界排名第一的Jannik Sinner，斬獲第16個ATP巡迴賽冠軍。
世界排名第3的Carlos Alcaraz已成為Sinner的剋星，Alcaraz已三度再頂尖對決中獲勝，不過21歲新星Alcaraz仍謙虛地說，「Sinner是全世界最好的球員，這是一場艱辛的戰役，對方無論擊球質量、體能還是心理素質，都非常強悍。」
今年四大滿貫賽由此兩位選手瓜分，Sinner奪得澳網和美網冠軍，而Alcaraz則在溫網和法網中掄元。
Sinner賽前已經連續贏下15場比賽，雙方前2盤戰成平手，關鍵第三盤Alcaraz雖先取得3：1領先，但Sinner展現韌性，將戰局拖入搶7。本場比賽大戰3小時21分鐘才分勝負，這也是此賽事耗時最長的一場比賽。
Alcaraz，「很高興能在第三盤中脫穎而出，糾纏到最後一刻才驚險獲勝，讓我很興奮。這是今年最印象深刻的比賽之一。」
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今年四大滿貫賽由此兩位選手瓜分，Sinner奪得澳網和美網冠軍，而Alcaraz則在溫網和法網中掄元。
Sinner賽前已經連續贏下15場比賽，雙方前2盤戰成平手，關鍵第三盤Alcaraz雖先取得3：1領先，但Sinner展現韌性，將戰局拖入搶7。本場比賽大戰3小時21分鐘才分勝負，這也是此賽事耗時最長的一場比賽。
Alcaraz，「很高興能在第三盤中脫穎而出，糾纏到最後一刻才驚險獲勝，讓我很興奮。這是今年最印象深刻的比賽之一。」