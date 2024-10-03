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▲楊祐寧原先不知道舒華是人氣女團成員，還在她面前說自己高中是熱舞社社長。（圖／記者李政龍拍攝）

▲楊祐寧爆料當時泰國天氣很熱所以都沒有客人，於是他們在張艾嘉不知情之下偷偷帶舒華去喝咖啡。（圖／記者李政龍拍攝）

買下人氣韓綜《尹食堂》版權、高規格打造的節目《艾嘉食堂》即將在5日首播，由金馬影后張艾嘉擔任大廚領軍，和楊祐寧、柯佳嬿、王大陸等人一起在泰國蘇梅島開餐廳，韓國女團(G)I-DLE的台灣成員舒華也來擔任實習生，楊祐寧在今（3）日的首播記者會上，分享了舒華擔任實習生期間的趣事，當時還不認識對方的楊祐寧，還在舒華面前說嘴自己高中是熱舞社的，還在張艾嘉不知情之下帶著舒華去喝咖啡。楊祐寧先前曾提到過因為自己不熟KPOP，在錄製節目時根本不知道舒華是誰，也沒聽過(G)I-DLE的歌曲，當時舒華在眾人面前表演了未發行的歌曲《QUEENCARD》，事後想起來讓他覺得很抱歉。記者會上楊祐寧坦言來當實習生的嘉賓很辛苦，要適應已經磨合好的團隊。製作人B2則提到當時大家都是第一次跟舒華見面，彼此都很不熟，為了炒熱氣氛去鬧她、拱她跳舞等等，柯佳嬿爆料楊祐寧還跟舒華說自己高中是「熱舞社社長」，聽到一旁傳來偷笑聲，讓楊祐寧直呼：「怎樣？你們不相信是不是！」楊祐寧回憶他們還抓住空檔帶著舒華去咖啡廳忙裡偷閒，張艾嘉則一個人在餐廳包水餃，甚至都不知道大家跑出去「摸魚」，柯佳嬿笑說張姐要看節目才會知道，楊祐寧則辯解：「我們也不是在摸魚，是真的沒有人！」因為當時正是泰國最炎熱之際，連政府都發簡訊要大家別出門，他們發傳單時外面都沒人，於是就順勢帶舒華去喝咖啡，畢竟嘉賓只來兩天，來不及適應所以會比較辛苦，自認還是有一些沒有照顧好的地方。正巧本周舒華所屬的團體(G)I-DLE即將來台開演唱會，楊祐寧表示還在積極爭取能不能到場，畢竟票都已經賣完了，有人提議他可以當特別嘉賓上台跳舞，楊祐寧則開玩笑舒華可能會想說：「好啊那時候叫我去發傳單，等著吧！」《艾嘉食堂》10月5日（六）在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。