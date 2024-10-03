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電價費率審議會9月30日決議，工業電價平均調漲12.5%，部分用電量或產值不如預期產業可凍漲及漲幅減半，其中就包含「菸草製造業」。但立委及董氏基金會砲轟，政府此舉優先照顧菸商。經濟部今（3）日緊急宣布，菸草製造業、零售不予凍漲，比照一般產業用戶調漲14%。據電價費率審議會決議，工業電價最高調漲14%，但針對產業以用電衰退5%以上且產值、銷售額衰退15%以上者凍漲；用電衰退5%以上，或產值、銷售額衰退15%以上者，減半調幅為7%，以緩和電價調整對產業影響；換算下，整體平均調漲12.5%。台電1日再公布凍漲及漲幅減半行業別，卻赫然發現菸草製造業、食品、飲料及菸草製品零售業分別在漲幅減半及凍漲行業中，分別調漲7%、0%。此舉一出，讓立法院及衛福團體表達不滿。董氏基金會表示，台灣實施「菸害防制法」已經27年，如今政府這麼照顧菸草業，不僅抵觸賴清德總統的「健康台灣」，是怕菸商虧錢嗎？國民黨立委王鴻薇則諷刺，賴清德喊出「健康台灣」，難道現在要變成「菸草台灣」？她說，若調漲不符公共政策，台電應趕快補救，不管是電價給予減免或補償，對醫療院所有個交代。國民黨立委陳菁徽今（3）日不解，救人的醫院電費負擔，竟是製造國民健康危害的菸草製造業兩倍之多，質疑「賴清德總統的健康台灣根本只是口號，呼籲別把健康台灣變成菸草台灣。」面對外界批評，經濟部今日下午發文，考量民生及公共利益，針對菸草製造業恢復應有漲幅，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業等業別給予凍漲。經濟部表示，菸草製造業雖符合漲幅減半標準，但考量國家政策與公共利益，決議不予凍漲電費，調漲14%。另外，食品、飲料及菸草製品批發業，也將區分出菸草製品零售業，不予凍漲，調漲14%。至於醫院及診所電價，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲。經濟部表示，75%的診所本來就適用小商家民生用電，這次沒有影響；剩餘的1256戶較大型的診所，以及醫院診所都改為凍漲，比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。另外，經濟部表示，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲；另有較大型的餐廳，分類在餐食業及外燴及團膳承包業（562），因其與民生物價相關性較高，擬自調漲14%改為凍漲。至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考0403地震的災後電費優惠，不予調漲。能源署補充，當時審議會委員有提出一些特殊行業可以特殊處理，但當時沒有思考到菸草；至於診所、餐飲、外燴屬於獨立的行業別，所以並未列入。這部分已經個別向17個電價審議委員口頭報告，各方有都同意，所以後續不會再召開電價審議會修正，並由台電整理會議紀錄及內容。另外，這次診所及醫院電價凍漲，是否等於衛福部不用編列電價差額預算，而是由台電自行吸收？能源署表示，這個政府會內部再協調。