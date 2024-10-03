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颱風山陀兒侵台，基隆市區仁四路一處民宅今天清晨2時許，後方土石滑落沖入廚房、陽台，還砸到瓦斯桶。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳今（3）日主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆沒回報疏散撤離人數。劉世芳今天上午主持第十三次工作會議上表示，颱風登陸時間往後延長，基隆、宜蘭、花蓮等地區，雨量不比南部少，基隆地區發生多件非屬土石流保全戶的土石崩落事件，請疏散側離組與基隆、宜蘭、花蓮聯絡，確認是否有部分類似地區需要實施預防性疏散撤離。劉世芳也說，基隆到目前為止都還沒看到任何疏散撤離人數，加上災情監控組提到基隆市信義區有一些狀況，雖然沒有造成傷亡，但是該戶非屬土石流潛勢溪流保全戶對象，所以是不是請跟基隆市民政局確認一下，目前為止或在一兩天時間內，有沒有其他可能部分要先撤離比較好。中央災害應變中心指出，全台有13縣市進行預防性疏散撤離，包括新北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣，截至今天上午8時止，累計撤離人數共計9967人。