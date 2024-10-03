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中度颱風山陀兒來勢洶洶，並於今（3）日中午12時40分在高雄小港一帶登陸，而高雄市自周二起已經連續停止上班上課第3天，市長陳其邁下午則提醒，市民朋友千萬不要出門；對於陳其邁的提醒，網友也紛紛前往留言，「市長辛苦了，願大家一切平安」、「市府團隊辛苦了，祝福大家平安」。中央氣象署表示，山陀兒今天中午12時40分左右於高雄小港附近登陸。氣象署指出，山陀兒登陸後高屏地區正風強雨驟，颱風持續往偏北的方向移動，目前還中度颱風，今天至明天上半天還是以颱風的型態影響台灣。對於山陀兒襲台，陳其邁近日也在臉書更新第一手訊息，並發布停班停課公告，引起網友回覆，網友表示，「不知道該怎麼感謝市長的貼心，真有魄力的決定，愛死市長了！」、「你是我今生看過最瀟灑、最帥的男人了！」「謝謝其邁，我愛其邁」；不過，也有網友憂心，「接下來要擔心的是家裡的口糧夠不夠了」。還有網友敲碗說，「其邁哥哥禮拜五可以放假嗎？外面風很大，沒辦法出門去上課，為了我們高雄人的安全，就讓我們在家吧」。