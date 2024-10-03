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▲今日楊祐寧（左起）、柯佳嬿、王大陸等人出席《艾嘉食堂》開播記者會。（圖／記者李政龍拍攝）

▲楊祐寧回憶節目最累是剛開始的時候，張艾嘉是很嚴厲的長輩。（圖／記者李政龍拍攝）

實境節目《艾嘉食堂》買下韓國《尹食堂》版權，由王牌製作人B2打造，張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸領銜演出，今（3）日楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2出席開播記者會，昨（2）日金馬獎入圍名單公布，張艾嘉以《女兒的女兒》入圍影后，卻因為感冒關係無法到場，只能透過視訊連線共襄盛舉，B2也透露，張艾嘉不是他邀過酬勞最高的藝人，而版權費的部分，有超過台北套房的價格，製作費更是破億。身為製作人的B2這次一手策劃節目，買下韓國節目《尹食堂》版權，促成台韓合作，也坦言因為有簽保密協議，不能透露版權費，但確實很高，「應該可以買台北套房。」至於張艾嘉的酬勞是否最高？他秒速否認，又接著笑說：「四位的酬勞都是最高，這花的非常值得。」B2透露買下節目版權是對《尹食堂》的尊重和禮貌，過程吸取了很多前輩的經驗，但所有流程都是台方獨立完成。B2特別感謝張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿、王大陸，「他們什麼都要自己來，沒有經紀人。」儘管一度崩潰，但這也是節目越來越真實的原因。被問及餐廳營業有回本嗎，B2強調，節目的初衷是做菜給大家吃，食材費用早就超過預計金額，他們不要求賺錢，而製作費的部分更是將近破億，節目到現在都還在製作中，但沒有超支，目前都還在預期內，但包括記者會辦在停班停課當天，光是敲場地的價格都是平時的3倍以上，可見對節目的重視。張艾嘉被其他節目成員爆料很嚴厲，有她在就沒人敢偷懶，楊祐寧笑說：「最累是前期，張姐不讓休息。」他透露當時天氣炎熱到泰國當地都發簡訊呼籲民眾別出門，也沒什麼人在街上走，張艾嘉卻還是要求他們要開店做生意，加上還要訂製菜單，讓一行人累到不行，B2也透露，當初找上張艾嘉做節目是三顧茅廬，符合對方開的條件才終於請到影后，而張艾嘉最要求的就是不能造假、把做的菜色傳遞給觀眾，因此節目方真的將所有食譜都留下，「一群人瘋狂到只認真開餐廳，真的是在做作品。」《艾嘉食堂》10月5日（六）在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。