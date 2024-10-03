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▲颱風來襲，高雄路上的狀況十分嚴峻，停電災情頻傳。（圖／讀者提供）

▲今（3）日下午3點多，高雄部分地區出現停水情況。（圖／翻攝自來水公司網站）

▲今（3）日高雄田寮區停水範圍。（圖／翻攝自來水公司網站）

山陀兒颱風今（3）日中午於高雄市小港區登陸，目前當地已經出現許多停電災情，也有許多高雄民眾發現，家中也停水了，對此，自來水公司表示是因為颱風到成的停電，導致淨水場、加壓場無電可用，才會造成停水，目前停水的所有區域也曝光了。山陀兒颱風今（3）日登陸高雄之後釀成當地許多停電災情，其中自來水公司位於大寮區翁公園淨水場及半屏山、鼓岩加壓站，還有仁林、三和、大邱園、親親家園加壓站都受到停電影響，因此才造成停水災情，影響範圍包含三民、新興、鹽埕、鳥松、鼓山、左營、前金、仁武、苓雅、鳳山區，一共20萬戶停水。苓雅區－所有里。鳳山區－鳳東里、武漢里、新強里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里、武漢里、新強里、忠義里、忠孝里、武慶里、新武里、中和里；鳥松區鳥松里、夢裡里、大華里、鳥松里、夢裡里、大華里；前鎮區瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞北里、瑞誠里、瑞文里、瑞昌里、瑞華里、瑞隆里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里。仁武區－考潭里、仁慈里、考潭里、仁慈里；大寮區正氣路一帶、中庄里、永芳里、上寮里、溪寮里、前庄里、江山里、山頂里、義和里、後庄里、琉球里、翁園里。三民區－寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里、寶盛里、寶慶里、寶業里、寶獅里、本揚里、博惠里、安發里、鼎力里、灣中里、寶龍里、寶民里、本上里、本安里、本館里、安寧里、安康里、灣愛里、寶玉里、灣利里、灣勝里、寶興里、寶華里、寶中里、寶國里、寶珠里、本文里、本武里、鼎中里、本和里、安吉里、寶德里、灣華里、正順里、正興里、灣成里、鼎強里、本元里、寶泰里、鼎金里、鼎盛里、灣子里、灣復里、寶安里、鼎西里。楠梓區－世運大道、左楠路。左營區世運大道、元帝路、勝利路、圓環、埤子頭街、埤子頭路、孔營路、實踐路、屏和街、左楠路、左營下路、左營大路、左營新路、店仔頂街、店仔頂路、廍後街、德天街、明潭路、海功東路、海功路、海富路、海平路、海德路、海明街、海景街、緯一路、緯七路、緯三路、緯九路、緯二路、緯五路、緯八路、緯六路、緯十一路、緯十路、緯四路、翠明路、翠華路、聖公路、菜公路、蓮潭路、西陵街、軍校路、進學路，半屏山加壓站因台電停電，停止加壓運轉造成停水。由於目前山陀兒風勢依舊強勁，台電人員需視風力才能進行搶修，因此自來水公司也暫無法預估復水時間，但等到供電恢復後，會盡速恢復供水。