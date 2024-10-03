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屏東東港安泰醫院3日發生火警，2樓配電室燃燒冒出濃煙，屏東縣消防局緊急動員趕往搶救，衛生局啟動大量傷患機制，截至目前造成9人死亡。對此，創辦人、國民黨立委蘇清泉致歉，強調絕不逃避責任。屏東縣政府指出，屏東縣消防局上午07時41分受理報案，立即出動東港分隊、南州分隊、林邊分隊、新園分隊、崁頂分隊、潮州分隊、新埤分隊、竹田分隊、萬丹分隊、特搜8大隊及消防第三大隊，46車116人前往，消防局長李彬正現場指揮搶救，國軍33人、10台救護車也在現場待命，由於山陀兒颱風來襲，東港地區風強雨驟，增加搶救困難。屏東縣政府也說，同時，衛生局啟動大量傷患機制安置病患，並協調交旅處、社會處調度屏東客運復康巴士支援，以及縣內各醫院及民間救護車、高雄市政府衛生局、中央協助調度國軍系統救護車支援後送縣內其他醫院。蘇清泉接受媒體聯訪時說，每月皆有例行消防檢查，該換的設備都有換、不敢怠慢，排煙系統與一般醫院設計無異，機電起火原因仍待明天火調，該負什麼責任就負什麼責任。蘇清泉認為火警與颱風脫不了關係，他提及，昨晚供電不穩，自動切換系統不斷跳轉，反而不如醫院自行使用發電機穩定。建議台電若遇此情況直接斷電，八八風災時曾停電5天，當時啟動醫院發電機沒有狀況。蘇清泉強調，罹難者後事處理尊重家屬意見，醫院會全部負責，撫卹部分員工勞保、團險都有，也會加碼賠償；罹難者多為臥床長輩，後續補償將盡力做到圓滿，絕不逃避責任。