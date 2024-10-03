9月機車銷售排行榜出爐啦！台灣身為機車王國，9月遇到學生開學季影響，增加許多大學生購車需求，許多大廠也都積極搶攻市場，那麼誰是現在的機車廠牌龍頭呢？根據最新統計，9月台灣最強機車品牌由SYM「三陽」拿下冠軍寶座，市佔率超過4成；另外賣最好的車款則是由SYM全新迪爵125奪下銷售第一。
根據《地球黃金線》資料分析與報導，9月的品牌銷量冠軍跟上個月相同，由SYM「三陽」再度蟬聯，單月賣出30338台機車，市佔率來到40.76%；第二名則是Kymco「光陽」，單月賣出21249台機車，市佔率28.55%；季軍則是Yamaha「山葉」，單月賣出11904台機車，市佔率15.99％。
至於最近討論度非常高的Gogoro「睿能」，9月賣出5204輛電動機車，市佔率6.99％，最近半年靠著2月推出的國產車款「Gogoro JEGO」，搭配較低的資費方案，還算有穩住銷量優勢，跟8月相比，市佔率相差不遠。
台灣最強機車品牌三陽奪下！光陽緊追在後「成長幅度最大」
而如果攤開8月份的數據來看，雖然9月SYM「三陽」依舊奪下冠軍，但市佔率表現持平都是約4成，不過Kymco「光陽」是前五名的品牌當中成長幅度最大的，8月市佔率24%上升到28.55%；而Yamaha「山葉」則是下滑最多，從8月市佔率19.9%下降至15.99％，Gogoro則也沒什麼改變，還是跟第三名的Yamaha「山葉」有一段差距。
而造成Kymco「光陽」市佔率的提升，就是因為在開學季時光陽主推新車「大地名流150」廣受好評，原本是都集中在雙北地區的銷售，結果搭配優惠一推出之後，出現700%的銷售成長率，還一度差點在9月中下旬超車三陽，加上經典高CP值的車款「GP125」也持續熱銷，讓Kymco「光陽」緊追在後。
台灣人最愛買的機車是這台！省油好騎、一台免7萬
至於冠軍的SYM「三陽」能保住銷售冠軍地位，肯定有其優勢，根據銷售排行當中前5大車輛中，SYM就佔據3台車，包括冠軍「SYM全新迪爵125（月銷量5495台、市佔率7.38%」；亞軍「SYM Jet SL+158（月銷量3858台、市佔率5.18％）」以及第五名的「SYM Woo 115（月銷量2989台、市佔率4.02％） 」。
SYM「三陽」官網介紹，冠軍的這台「全新迪爵125」，號稱是「全台最省油」的機車，特色是搭載和日本京濱合作的全新EnMIS雙火星塞科技，只要加滿一桶油，就能從台北騎到高雄，耐操又舒適，全新車一台價碼落在69500元，不過現在政府以及業者都有相關油車補助，一台免七萬就能入手！只能說在台灣騎機車其實相當方便，如果家裡車太過老舊了，多數機車品牌現在也有許多優惠補助，挑一台符合自己需求的機車，騎得安心也能確保行車安全哦！
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至於最近討論度非常高的Gogoro「睿能」，9月賣出5204輛電動機車，市佔率6.99％，最近半年靠著2月推出的國產車款「Gogoro JEGO」，搭配較低的資費方案，還算有穩住銷量優勢，跟8月相比，市佔率相差不遠。
台灣最強機車品牌三陽奪下！光陽緊追在後「成長幅度最大」
而如果攤開8月份的數據來看，雖然9月SYM「三陽」依舊奪下冠軍，但市佔率表現持平都是約4成，不過Kymco「光陽」是前五名的品牌當中成長幅度最大的，8月市佔率24%上升到28.55%；而Yamaha「山葉」則是下滑最多，從8月市佔率19.9%下降至15.99％，Gogoro則也沒什麼改變，還是跟第三名的Yamaha「山葉」有一段差距。
而造成Kymco「光陽」市佔率的提升，就是因為在開學季時光陽主推新車「大地名流150」廣受好評，原本是都集中在雙北地區的銷售，結果搭配優惠一推出之後，出現700%的銷售成長率，還一度差點在9月中下旬超車三陽，加上經典高CP值的車款「GP125」也持續熱銷，讓Kymco「光陽」緊追在後。
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