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▲9月機車銷售品牌冠軍出爐，由SYM「三陽」拿下，市佔率衝破4成。（圖/三陽提供）

▲光陽以許多經典車款、新車大地名流150搭配優惠衝高銷量，是9月機車品牌中成長幅度最大的廠牌。（圖/光陽提供）

▲三陽新迪爵125成為最新台灣機車熱銷冠軍的車款，一台入手價免7萬，加上各種補助價格更低。（圖／品牌提供）

9月機車銷售排行榜出爐啦！台灣身為機車王國，9月遇到學生開學季影響，增加許多大學生購車需求，許多大廠也都積極搶攻市場，那麼誰是現在的機車廠牌龍頭呢？根據《地球黃金線》資料分析與報導，，最近半年靠著2月推出的國產車款「Gogoro JEGO」，搭配較低的資費方案，還算有穩住銷量優勢，跟8月相比，市佔率相差不遠。而如果攤開8月份的數據來看，雖然9月SYM「三陽」依舊奪下冠軍，但市佔率表現持平都是約4成，，Gogoro則也沒什麼改變，還是跟第三名的Yamaha「山葉」有一段差距。而造成Kymco「光陽」市佔率的提升，至於冠軍的SYM「三陽」能保住銷售冠軍地位，肯定有其優勢，SYM「三陽」官網介紹，，不過現在政府以及業者都有相關油車補助，一台免七萬就能入手！只能說在台灣騎機車其實相當方便，如果家裡車太過老舊了，多數機車品牌現在也有許多優惠補助，挑一台符合自己需求的機車，騎得安心也能確保行車安全哦！