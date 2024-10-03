我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風動向詭譎，今（3）日中午登陸後，高屏正面臨大量風雨，而隨著颱風逐漸北上、強度雖然會減弱。然而，全台海陸空交通都面臨風雨挑戰，如台鐵西部幹線、東部幹線對號列車、南迴線、支線全部停駛；公路部分，也有7處路段預警性封閉。1. 台鐵北迴線採取預警性停駛防範，和仁至崇德間（K56+800~950）因公路上方有泥流溢流淹沒東正線軌道造成路線中斷持續停駛。2. 西部幹線、東部幹線對號列車、南迴線、支線全部停駛。3. 區間（快）車：並視風雨情形機動調整目前颱風中心仍在本島，後續需待颱風遠離風雨漸小後辦理路線巡查，確認安全無虞後，再行發布列車復駛資訊台中以南延後至18:00恢復營運，18時前 南港-台中雙向每小時維持各發2班次列車；18時起 南港-左營雙向每小時各發2班次列車一、截至15時30分，共有7 處預警性封閉路段：1.花蓮縣秀林鄉天祥至太魯閣口路段，預計03日17點開放通行，回歸原有管制放行措施。2.南投縣信義鄉台16臨29線地利至合流坪路段，南投縣信義鄉台21線草坪頭至塔塔加路段，預計於04日07時開放通行。3.台東縣海端鄉台20線向陽至初來路段、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山路段）、高雄市六龜區台27線中興至大津路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段，風雨稍歇後確認開放時間。二、道路災阻路段：2 處1.屏東縣獅子鄉台9線（丹路路段） 邊坡坍方，道路無法通行，預計3日16時30分搶通。2.高雄市桃源區台20線（明霸克露橋）遭溪水沖毀50公尺河床便道，自93K+000~98K+700 （勤和至復興路段）實施封閉管制，預計10日12時搶通。三、道路災情：1 處1. 新北市瑞芳區台62線東向（龍潭堵隧道前） 泥水淤積，佔用路肩及部分外側車道，內側車道維持通行。航空局表示，受山陀兒颱風影響，今日截至14:00，國內線取消232架次，國際暨兩岸航線取消242架次、延誤1架次。其中，立榮航空明（4）日國內線航班將於中午12點起陸續恢復正常營運。另外，為疏運旅客，明（4）日增開臨時加班機，台北至金門航班B7-9381（12:10起飛）以及金門-台北航班B7-9382（14:00起飛）。華信航空明（4）日國內線航班，將於11:30後陸續恢復正常營運。受天候影響，今日（10月3日）兩岸、離島共有14航線，計159船班停航；航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。