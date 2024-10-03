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▲瓦昆菲尼克斯（右）與女神卡卡在《小丑：雙重瘋狂》中有許多精彩對手戲。（圖／摘自IMDb）

▲《小丑：雙重瘋狂》有許多讓瓦昆菲尼克斯（左）與女神卡卡展現歌喉的片段。（圖／摘自IMDb）

山陀兒颱風讓全台各地停班停課至少兩天，有些地區並無明顯風雨，民眾還是出門上街購物或看電影，使得本週最受矚目的好萊塢大片《小丑：雙重瘋狂》，首日票房並沒有受到太大的影響，據估計全台累積超過台幣1200萬元，是DC漫畫改編影片繼5年前《小丑》的首集之後，在台最佳開片日成績。在網路討論區，《小丑：雙重瘋狂》也是最熱門的話題焦點，對於編導在這一集採用了與上一集大不同的表現形式，觀眾觀感不一，有的認為和首集是不同風格的精彩，也有人不是很習慣。《小丑：雙重瘋狂》男女主角瓦昆菲尼克斯、女神卡卡有不少展現歌喉的片段，這一集也加入了快20首歌，很接近歌舞片的規格，網友們詫異瓦昆不但戲演得好，歌喉也還不錯，沒有被女神卡卡完全比下去，女神卡卡則因為本就是樂壇的大牌，歌聲實在沒話說，扮演神祕莫測的小丑女，也未落入外界預期的瘋癲、神經窠臼，有些出人意料之外。本集對於旁觀群眾和事件當事人的不同心態做出深刻的剖析，當時常受欺的亞瑟，終於不堪屈辱，決定發狠變成小丑，除掉自己看不順眼與不能忍受的人，號稱是他粉絲的民眾，其實欣賞的是肆無忌憚的小丑，沒有人真正去同情亞瑟的悲哀，他想要回去做自己，卻不一定能得到這些「粉絲」的支持。《小丑：雙重瘋狂》大膽挑戰觀眾的預期心態，較首集的拍攝難度更高、態度更率性，相關的討論熱度還將持續好一陣子。5年前的《小丑》在全台賣破3.31億元，全球總票房更超越10億美元，堪稱漫畫改編電影中，不靠特效噱頭而能創下驚人的賣座且獲得重量級大獎肯定的傑作，各方對續集的期待當然很高，也視之為「光輝的10月」最強大片之一，山陀兒颱風來襲之下，還能開出亮眼的首日票房，證明《小丑：雙重瘋狂》確實有強大的號召力，觀眾最好親自進戲院欣賞，才能知道片子是否合胃口。