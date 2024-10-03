我是廣告 請繼續往下閱讀

2024環蘭卡今(3))日正式進入下半程，第五站競爭激烈，De Kleijn距離代表衝刺王橘衫僅1分之遙：「很開心能追近到這個程度，接下來衝刺王的比拼會很有意思。」第5站從首都吉隆坡國油雙峰塔發車後繼續南行，途中設置安邦瞭望台(10.3公里)、魔鬼山(23公里)和文丁山(68.9公里)3個爬坡點，以及士毛月(45.5公里)、芙蓉市(78.1公里)及林茂縣(100.3公里)3個途中衝刺點，在167.3公里的賽程後抵達麻六甲這座歷史悠久的海港城市，依舊以集團衝刺的機會最大。開賽登山王Mario Aparicio(BBH)即展示守護紅點衫的決心，他在前兩個登山點進帳7分；而後比賽自此一分為三，突圍集團包含Max Poole(DFP)、Stefan de Bod(EFE)、Simon Pellaud(TUD)和Ander Okamika(BBH)4人；見證總冠軍Poole親自到前方做工，讓人感受他今天的野心，接連收穫7點登山積分和9秒減秒，本日依舊戰果豐碩。而後追趕集團與主集團合併，加上Okamika發生機械故障，讓比賽回歸3人與衝刺隊伍的拉鋸戰。當集團行經芙蓉市突然一陣暴雨，迫使比賽進入中立狀態，好在不久就回歸晴朗的天氣。最後1小時隨著Poole和Pellaud退出突圍集團，同行的南非好手只能抱憾以敢鬥獎作收，在主集團不放人的情況下，可以預見又是一場精彩的速度對決。單站冠軍：Arvid de Kleijn(Tudor Pro Cycling Team)綠衫總冠軍： Max Poole(Team dsm-firmenich PostNL)橘衫衝刺王：Matteo Malucelli(JCL Team UKYO)紅點衫登山王：Mario Aparicio(Burgos - BH)白衫亞洲冠軍：石橋学(JCL Team UKYO)