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▲《破浪男女》吳慷仁大尺度演出爭取在金馬獎連莊入圍最佳男主角失利，沒有獲得足夠評審的青睞。（圖／台北双喜電影提供）

▲吳慷仁（右）與孫儷（左）日前被拍到現身上海片場合作新戲《執迷》。（圖／翻攝自微博）

才剛入圍金鐘獎視帝的吳慷仁於上月底傳出將簽約中國經紀公司，果不其然他上月29日就被拍到與中國女星孫儷合拍新戲，隨後他又宣布加入中國經紀公司，並於1日在微博轉發《人民日報》、發文寫著「祝福錦繡中華」，今（3）日又傳出孫儷不滿他態度不明而罷工，種種負面評論席捲，但他始終保持低調，直到今日下午他才在臉書上發言，呼籲台灣粉絲們注意山陀兒颱風，「請緊閉門窗，注意安全。」山陀兒颱風來襲，已經連續兩天全台停班、停課，遠在中國上海拍戲的吳慷仁也在臉書上寫下文字，提醒粉絲們要注意安全，他特別點名，請居住高屏南部和必須要出門的朋友注意安全。不過他的關心，卻有許多粉絲不買單，在發文底下留言「雙十國慶該不會深山拍戲斷網一整天吧😆😆😆小心啊，想要兩面討好的人，很多都會被說是兩面三刀」、「沒事的 第一年 早晚會跪習慣的」「錢賺到比較實在。」也有不少粉絲留言鼓勵他，「莫忘初衷 願你安好 你值得讓更多人看到」、「期待新的作品」、「做自己身心靈感到開心的事」、「演員的工作就是有好劇本就要努力朝那去….」、「期待更多的火花。」事實上，吳慷仁一直以來都常常透過臉書與粉絲溝通心情、傳達自己想法，多年沒有經紀人的他在日前宣布與中國經紀公司簽約，感慨提到「我不再是一個人」，此舉也讓許多力挺他的粉絲感到傷心，因為透過他在戲劇的精彩演出，吳慷仁不只是演員，更是陪伴許多觀眾度過生命的某些特別時刻。不過也有一些觀眾認為，吳慷仁只是傳遞出想要更大的表演舞台，藝術與政治應該分開來看，不需要過度解讀。