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▲山陀兒颱風在西南沿海、登陸高雄後，廣大的外圍環流逆時針掃到台灣東北部外海。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午登陸高雄小港，不過在台灣西南部的它，卻為北台灣的基隆帶來當地人相當崩潰的大豪雨，據中央氣象署資料顯示，今天下午5時10分左右，基隆「單日降雨量」突破351.3毫米，正式打破44年前，在1980年9月23日的紀錄。山陀兒颱風速度緩慢，今天清晨、早上在台灣西南部外海逗留，中午才登陸高雄小港，且登陸後還是維持龜速，期間替高雄帶來15級以上的強陣風，雲林以南、花東、基隆北海岸、北部山區都出現豪雨以上的雨量。今天晚上，颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩一點，但持續有豪雨，基隆、新北、宜花東依舊在降雨。氣象署技正林秉煜指出，山陀兒颱風在西南沿海、登陸高雄後，廣大的外圍環流逆時針掃到台灣東北部外海，這樣的氣流替基隆帶來強勁的「東南風」，在與地形交互作用下，基隆從早到晚都持續出現雨勢，氣象署更是發布大豪雨特報，僅花17小時就打破紀錄，且數字還在攀升。基隆人工氣象測站原先「單日雨量」紀錄，是1980年9月23日創下，當時初出現東北季風異常降雨，寫下351.3毫米紀錄。而針對山陀兒颱風與影響期間總雨量（9月29日0時至10月3日17時）排行，「台東金針山」1684毫米、「屏東大漢山」1428毫米、「花蓮清水林道」893毫米、「新北瑞芳」791毫米、「高雄天池671」毫米、「基隆市基隆」544.5毫米、「台北擎天崗」530.5毫米。