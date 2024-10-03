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▲《Talk Talk秀台語》掀起一波「台語風潮」，楊小黎在第2集中模仿妙麗台詞。（圖／公視台語台提供）

▲《Talk Talk秀台語》製作人大讚浩子跟Sandy的默契絕佳，幫節目加分很多。（圖／公視台語台提供）

在上月28日首播的《Talk Talk秀台語》，由「金鐘組合」浩子和Sandy吳姍儒攜手主持，評審團許效舜、黃豪平也都是本屆電視、廣播金鐘入圍者，一起打造台灣第1個全台語TALK秀選秀節目，首集播出後在YouTube上3天內突破30萬次觀看，掀起一陣「台語風潮」，許效舜在節目中被誤認為澎恰恰，氣喊：「我是什麼很醜的人嗎？」搞笑片段在網路上瘋傳。除了固定評審團許效舜、黃豪平以外，每集還會有不一樣的重量級神秘評審，首集的重量級評審為于美人、第2集則邀來曾主持過公視台語台第一個兒童選秀節目《光榮島轉來》的楊小黎。本身是專業配音員的楊小黎，在現場俏皮模仿電影《哈利波特》中「妙麗」的台語版台詞，逗得全場笑聲連連。除此之外，節目釋出的海選片段也引發熱議，有工作人員的口誤將評審長許效舜誤認為澎恰恰，讓舜哥哭笑不得氣喊：「我是什麼很醜的人嗎？」這段影片在IG上的觀看次數迅速突破76萬，還空降YouTube發燒榜TOP 5。由於《Talk Talk秀台語》掀起了一陣「台語風潮」，不少觀眾都開始熱情詢問第二季的報名相關資訊。製作人則把節目的好成績歸功於兩位主持人：「浩子跟Sandy第一次搭檔主持默契絕佳，幫節目加分很多！也非常感謝台語台給予製作單位一個大膽的實驗機會，顯見講台語正時髦！請大家繼續鎖定我們節目！」《Talk Talk秀台語》每週六晚間八點於公視台語台及YouTube播出，九點則在Day Day台語台的YouTube頻道首映。