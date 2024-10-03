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▲山陀兒颱風肆虐南台灣，高雄市新興區一度積水無法消退。中央災害應變中心指出，截至3日下午3時，全台共累計2死、219傷、1失蹤。（圖／記者葉政勳攝）

▲山陀兒颱風侵台，挾帶豪大雨與強風，中央災害應變中心指出，截至3日下午3時，全台共累計2死、219傷、1失蹤。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風侵台，挾帶豪大雨與強風，目前全台各地災情頻傳，高雄及屏東地區，以及北部基隆與新北市瑞芳地區，紛紛傳出淹水災情，中央災害應變中心指出，截至3日下午3時，全台共累計2死、219傷、1失蹤。據內政部消防署資料指出，全國人命傷亡失蹤情形為2死、219傷、1失蹤，其中死亡案件分別為：花蓮縣壽豐鄉1名年約70歲男性，在家中修樹不慎自3米高處墜落，傷重送醫不治；台東縣1名66歲男性駕駛小客車，行經台9線392K處擦撞落石，送台東馬偕醫院搶救不治。另外1起失蹤案件，本月1日，雲林縣消防局獲報，台西鄉夢幻沙灘1名移工落海，尚未尋獲。根據中央氣象署最新資料顯示，山陀兒颱風中心於3日12時40分左右，於高雄小港附近登陸，其暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，中央災害應變中心副指揮官董建宏指出，山陀兒颱風中心已於高雄地區登陸，各地隨時可能會有災情傳出，請務必與縣市政府保持密切聯繫，於第一時間掌握災情，並立即採取應變作為。董建宏提醒，颱風期間常有民眾因登山、觀潮、衝浪、釣魚或巡視農作物而導致意外發生，請督導各縣市政府針對山區、河海邊等可能發生災害的危險區域，加強管制，同時請警政署及海巡署落實嚴格執法，並請新聞傳播處持續加強宣導民眾儘量減少外出，避免意外發生。