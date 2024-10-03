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▲高雄港75號碼頭中鋼機械公司所屬卸煤機發生倒塌事件，所幸未造成人員傷亡。(圖／高雄港務分公司提供)

颱風山陀兒於今(3)日風強雨驟，高雄市前鎮區前鎮漁港，有多艘漁船因斷纜，致漂航到高雄港航道，高雄港務分公司判斷，因均無立即危險，並請戒護的拖船定時回報現場狀況，至於目前高雄港港內商船及工作船的繫泊狀況尚可，無異常狀況發生，但高雄港75號碼頭中鋼機械公司所屬卸煤機卻發生倒塌事件，所幸未造成人員傷亡。台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，根據中央氣象署資料顯示，山陀兒颱風3日上午，中心位置在高雄的西南方近海，於下午1時左右在高雄市小港、旗津等地區登陸，由於高雄市已處暴風圈內，風力強勁，致各地區應嚴防致災性強陣風及短延時強降雨。王錦榮說，由於高雄港風雨情況加劇，前鎮漁港有多艘漁船斷纜漂航到高雄港，經統計漂移至高雄港內水域的漁船有13艘，其中有穩豪、穩豪168號、富遠壹號、北盛8號 、慶豐787、溢豐、金永穩、金誠穩、金翔鵬等9艘漁船，於3日7時6分漂出，漂航到高雄港122號碼頭旁的德利造船廠水域灣澳，現場有2艘馬力均為3400P的拖船在旁戒護。另有安成、魷達101、大園11、笙發等4艘漁船，於3日11時44分，從前鎮漁港漂出，漂到高雄港121號碼頭，現場有馬力為3400p及5400p等2艘拖船戒護，目前尚稱安全。王錦榮指出，目前前鎮漁港內有6艘漁船發生斷纜，並未漂出，已派遣台灣港務港勤公司2艘拖船前往協助，其中1艘於漁港內協助推頂，另1艘於漁港堤口戒護，封堵住堤口，以防漁船漂出，另由環球海事公司派遣1艘拖船於前鎮漁港附近水域戒護。王錦榮並指出，高雄港務分公司已通知高雄市政府海洋局要求漁船進行繫纜加固等必要措施，後續須視海氣象情況，再將漂出漁船拖回前鎮漁港，而在高雄港內的商船及工作船繫泊狀況尚可，無異常狀況。另外，高雄港75號碼頭中鋼機械公司所屬卸煤機，於3日下午1點半左右，發生倒塌事件，所幸未造成人員傷亡，已由中鋼機械公司派員處理中。