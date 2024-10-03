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民進黨立委黃捷獲選《時代》雜誌2024年次世代百大人物，且由副總統蕭美琴撰文推薦。對此，民進黨立委吳沛憶今（3）日表示，心疼黃捷在立法院常常被藍白攻擊抹黑，「黃捷是我們這個世代的驕傲，大家一起來寶貝她」。對於獲選時代雜誌全球百大人物，黃捷表示，感謝時代雜誌的肯定及蕭美琴撰文推薦，面對極權壓迫，民主是台灣人的使命，作為最年輕的立法委員，她會積極發聲，為台灣可貴的人權價值努力。此外，吳沛憶也在臉書祝賀，她表示，黃捷是立法院最年輕的立委，問政能力卻有超齡表現，更是多元族群、人權價值、青年議題的最佳發言人。吳沛憶提到，從黃捷在高雄初當選議員起，就全心投入基層服務，戰友們都心生佩服，在地選民更是屢次用亮眼選票給予肯定。吳沛憶指出，這幾天在好友群組都知道黃捷心繫防颱，獲選這麼有意義的百大人物，其的個性大概也沒心思慶賀，現在仍正在基層服務。吳沛憶感嘆，心疼黃捷在立法院常常被藍白攻擊抹黑，這個會期還有好多挑戰，希望大家看到抹黑一起來幫黃捷澄清，這就是對黃捷最大的支持肯定，「你們是她最堅強的後盾」。