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山陀兒颱風今（3）中午已於高雄小港登陸，挾帶狂風豪雨，南臺灣災情不斷，但各國對山陀兒預測路徑相當分散，其中日本氣象廳原先在今凌晨預測，山陀兒登陸台灣後，可能會「回馬槍」下到屏東，但在中午又修改預測路徑，認為山陀兒最終會「走回頭路」出海。日本氣象廳數據指出，第18號颱風山陀兒颱風位於台灣海峽（北緯22.4度，東經120.1度），以緩慢速度朝東北東方向移動，原先日本氣象廳預測颱風登陸後會向東北移動，然後轉向南下，可能再度影響屏東，不過最新路徑顯示，颱風可能登陸高雄後會原路出海。日本氣象廳預計，週五（4）山陀兒將減弱為熱帶性低氣壓，並影響日本先島群島和沖繩本島，這些地區可能會出現大浪和大雨警報。台灣南部地區需持續防範強風和豪雨，北台灣的降雨則可能持續到明天。我國中央氣象署則指出，山陀兒原先預估登陸後會受到中央山脈破壞，但最新路徑顯示颱風北上路徑稍微偏西，也就是颱風中心並未直接撞上中央山脈，因此減弱的速度稍緩，稍早更發布消息稱山陀兒會降級為輕颱，預計明天下午至週六凌晨進一步降為熱帶性低氣壓。屆時，颱風警報將解除，改發布熱帶性低氣壓特報。