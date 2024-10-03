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▲瑪格麗特庫利（左）是曾在好萊塢大紅的女星安蒂麥道威爾的女兒，現也接下母親的棒子，進入演藝圈。（圖／美聯社／達志影像）

▲Jennie（右）合照時主動想親瑪格麗特庫利的臉頰，瑪格麗特卻撇過頭去。（圖／摘自X）

▲安蒂麥道威爾（右）昔日與休葛蘭合演《妳是我今生的新娘》，轟動全球，兩人都成為大牌。（圖／摘自IMDb）

在韓國女子天團BLACKPINK的成員中被稱為「人間香奈兒」的Jennie，近日接到香奈兒邀請前往巴黎看秀，然而不僅頂著一頭金髮配上藍色針織上衣與熱褲的造型，意外引來負評，更疑似被一同看秀的美國女星瑪格麗特庫利做出不禮貌的行為，韓國網友抨擊瑪格麗特庫利「種族歧視」，目前當事人尚無回應。可是近年來在好萊塢行情急升的瑪格麗特也不是等閒之輩，不僅母親就是經典喜劇《妳是我今生的新娘》安蒂麥道威爾，緋聞舊愛還包括《變形金剛》系列席亞李畢夫，來頭可不小。Jennie與瑪格麗特庫利的互動短片，讓韓國網友看了感到憤怒。只見她們先是彼此擁抱打招呼，瑪格麗特之後突然抓住了Jennie的頭髮，問她：「這是真的嗎？ 」Jennie友善答道：「不是真的。 」這個舉動在韓國網友的眼中，一來詢問非白人關於金髮的問題，就已是種族歧視，再來即便是好朋友，也不能夠突然碰觸對方身體部位而沒先經過同意，瑪格麗特的舉動在他們看來簡直無禮至極。接著當兩人一起拍照時，Jennie做出想親吻臉頰的動作，而瑪格麗特居然撇過頭去，以往她和其他好萊塢明星合照，都不會排斥親親臉頰之類的動作。瑪格麗特這些不經意之舉，踩到韓國網友的紅線，立刻大聲撻伐，甚至上了韓網熱搜的前10名。仔細翻查瑪格麗特的身家背景，她的媽媽安蒂麥道威爾，曾經主演《妳是我今生的新娘》、《綠卡》、《終極神鷹》等知名影片，在好萊塢本來就頗有地位，她應該從小到大都是被捧在手掌心的千金。而她主演的Netflix影集《女傭浮生錄》反應不俗，今年在坎城影展也有《憐憫的種類》和《懼裂》等大片登場，這兩部片近期先後在台推出，各方認為她的外型好、潛力十足，未來應該大有可為。也許她真的比較不太理解與韓國人相處的訣竅，沒有特別謹慎，才會犯眾怒，這樣子就讓自己在韓國「知名度暴漲」，並不見得是件好事。