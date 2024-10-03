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山陀兒颱風今(3日)中午12時40分登陸高雄小港，為高雄帶來17級超強陣風，各地災情不斷，颱風自台灣西南方登陸的狀況相當罕見，但遠在台灣東北角的新北瑞芳和基隆也災情不斷，颱風加上東北季風的組合拳帶來巨量降雨，截止至今日傍晚18時，氣象署基隆測站已降下366毫米，不僅直逼400毫米，也打破了該測站的歷史雨量紀錄。山陀兒颱風重創高雄，但遠在台灣東北角的基隆地區，因東北季風加上颱風外圍影響，雨勢不斷降下，基隆仁四路一處民宅今天清晨2時許甚至出現住宅後方土石滑落沖入廚房、陽台的情況。除了土石流之外，整個白天受到大豪雨衝擊，全基隆多處淹水，基隆市信義區東信路一度水深達小腿；東光路也發生土石崩落，造成道路中斷。根據中央氣象署雨量統計顯示，基隆測站累積至今日傍晚18時，單日雨量已達到367毫米，打破測站歷史紀錄。至於基隆氣象站過往的雨量資料則顯示，過去最大的單日雨量發生在1980年9月23日，受到東北季風影響，曾在基隆創下單日351毫米的暴雨，而過往已共伴效應聞名的1987年琳恩颱風，在基隆氣象站的單日雨量則為301毫米，山陀兒颱風僅花18小時就空降站史雨量第一的紀錄。