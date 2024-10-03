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颱風山陀兒今（3）中午12時40分登陸高雄小港，以中颱強度挾帶狂風豪雨橫掃南臺灣，而在屏東縣東港安泰醫院今清晨傳出火警，大火共釀9死。消息也引發《BBC》報導，文內提到有將近3百人被緊急疏散，但山陀兒颳風下雨的天氣使救災狀況變得更加複雜。屏東縣東港安泰醫院今天一早機房起火，大樓冒黑煙，院方緊急疏散院內醫護人員及患者；院方證實，D棟大樓發現3人OHCA。屏東縣消防局長李彬正則稱火勢已於下午1時8分撲滅，其中2樓是機電室，5樓是燒得最嚴重的地方。提到，當安泰醫院發生火警時，颱風山陀兒正由外圍逐漸登陸鄰近的高雄，當局接獲報案時，醫院大樓被火舌包圍且冒出濃濃灰煙，大約有300名患者被緊急疏散，部分人士則在附近的商業機構尋求庇護。報導指出，受到颱風影響，當地颳風又下雨的氣候使救災行動更加複雜，最終在附近軍事基地的國軍幫助下，消防人員於三個多小時後撲滅火勢。東港在交通部氣象署颱風強風告警範圍內，事件發生後安泰醫院榮譽院長蘇清泉表示，每月皆執行例行性消防檢查，今天濃煙太大產生煙囪效應，罹難者皆為濃煙嗆傷。