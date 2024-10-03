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▲節目中，由80位「黑湯匙」對上20位「白湯匙」。（圖／Netflix）

▲知名美食家、廚師白種元，是《黑白大廚：料理階級大戰》的評審。（圖／Netflix）

▲白種元的女兒，模仿爸爸蒙眼吃美食。（圖／蘇有珍IG）

《黑白大廚：料理階級大戰》熱播中，不論是評判白種元、安成宰，還是參賽廚師的餐廳、背景、節目中的美食，都成為時下大眾討論的話題，白種元的女兒都學起爸爸「蒙眼選美食」，也吸引許多觀眾討論。《黑白大廚》是一部韓國的綜藝節目，讓來自不同背景的80位無名廚師組成「黑湯匙」，對決20位「白湯匙」菁英主廚，展開激烈的料理比賽，並由知名廚師、美食家白種元，以及韓國唯一米其林三星餐廳《Mosu》經營者兼主廚的安成宰作為評判，獲得第一名的參賽者，可獲3億韓元（約台幣780萬元）獎金。節目除了展現廚師的烹飪技巧，還能看到他們對料理的熱情和對抗中的創意，其中的「黑」和「白」代表不同的烹飪風格或理念，製造出緊張、多樣挑戰競爭的氛圍，參賽者不僅要展示出色的廚藝，還需要在限時內完成高難度的菜餚，讓觀眾可以全程體驗刺激的烹飪之戰。除了廚藝競賽，節目也探討不同的烹飪哲學和廚房內部的競爭，讓整個節目更具深度和趣味，是個結合美食、競賽和娛樂元素的綜藝節目，吸引不少對料理感興趣的觀眾。白種元的老婆蘇有珍上傳一段影片，透露收到《黑白大廚：料理階級大戰》的海報，她請老公一一簽名，後續會辦抽獎活動，之後將抽出5位幸運觀眾送出。她也表示：「話說最近我們家的孩子們，也迷上了蒙眼吃東西的遊戲，哈哈真的很有趣呢！」同時分享女兒模仿爸爸在《黑白大廚：料理階級大戰》蒙眼吃美食的橋段，蘇有珍分別準備3道食物讓女兒猜，女兒表示：「這好像吃過」、「有點甜」，最後猜中喜歡的起司，模樣十分逗趣。《黑白大廚：料理階級大戰》目前播至第10集，最後1集將在10月8日上線。類 型：真人實境秀、綜藝節目語 言：韓語播出日期：2024年9月17日～2024年10月8日每集時長：60分鐘至76分鐘星級評審：白種元、安成宰集 數：12收 看：Netflix