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▲新光三越週年慶首日觀察，化妝品以精品彩妝、頂級保養、療癒香氛表現最亮眼，爆發雙位數成長。（圖／記者李政龍攝）

▲Global Mall北部六店業績開紅盤，預計較去年週年慶首日成長15%，其中新北中和、桃園A19皆成長超過20%。（圖／環球購物中心提供）

▲宏匯廣場今（3）日也迎來週年慶首日，業績相較去年成長超過四成、來客數則推估成長超過二成。（圖／宏匯廣場提供）

今（3）日山陀兒颱風暴雨來襲，全台停班停課一天，不過北台灣早上並無明顯雨勢，各大百貨評估風雨後，仍照常開門營業。今（3）日正好是新光三越、環球購物中心、宏匯廣場週年慶首日，颱風天停班停課反助攻業績狂飆，創下週年慶首日營收新紀錄。新光三越首波週年慶，在今（3）日起由台北南西店、台中中港店、桃園站前店和嘉義垂楊店，四店領軍開跑，早上一開店即湧入大批購物人潮，首波四店首日業績有望突破14億，來客數衝破 12萬6千人次。新光三越週年慶首日觀察，而台南中山店、高雄三多店週年慶順延一天，於明（4）日熱鬧開跑，首日優惠活動、限量商品都能搶購，還有新光三越首波週年慶，有全館化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計滿5000送 5000點以及超級瑪利歐集點送等市場最強回饋，官方預料將延續四店熱潮，續創首日佳績。此外，環球購物中心週年慶首日同樣不受颱風影響，Global Mall北部六店業績開紅盤，預計較去年週年慶首日成長15%，其中新北中和、桃園A19皆成長超過20%，新北中和一早開館即有排隊等候入館人潮，約近300名民眾，於下午1點前停車場即客滿。顧客皆鎖定首日優惠商品，包括秋裝新品、黃金珠寶、化妝品特惠組，另也有全家至餐廳用餐、超市採購，美食街、餐廳全日皆無間斷滿位。宏匯廣場今（3）日也迎來週年慶首日，業績相較去年成長超過四成、來客數則推估成長超過二成。賣場開館前一小時就湧進人潮、車流排隊進館，首日推出會員限定LOPIA披薩特價99元（限量100份）12點開賣不到半小時即完售。今年三樓流行女裝服飾新櫃改裝發威、雅詩蘭黛複合店進駐、首度推出消費滿3800元贈400元、各樓層獨家加碼回饋、韓國商品展登場以及歡慶首日餐飲限時優惠等助攻業績表現，而首日最熱銷的業種則為小家電產品像是咖啡機、微波爐、空氣清淨機，以及熱騰騰上市的iphone16詢問度也相當高。