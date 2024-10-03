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颱風山陀兒今（3）日中午登陸後，隨著颱風逐漸北上、強度雖然會減弱，南部地區降雨漸緩，但北部地區今晚至明天仍有顯著降雨。對此，基隆市政府表示，目前共16條溪流已列為黃色警戒，今晚入夜後預判將進入紅色警戒，保全戶共69人已經進行預防性撤離，並安排適當安置。颱風山陀兒襲台，依據中央氣象署風雨資料研判，全台共計計115條土石流潛勢溪流達紅色警戒，386條土石流潛勢溪流達黃色警戒；11處大規模崩塌潛勢區黃色警戒。基隆市政府指出，基隆市今日下午暖暖區、仁愛區、信義區及中正區目前共16條溪流已列為黃色警戒，今晚入夜後預判將進入紅色警戒，四個行政區鄰近共11里皆為警戒範圍，其中區內尚有保全戶有暖暖區暖東里10戶41人、仁愛區龍門里2戶17人、中正區砂子里12戶17人及信義區東安里2戶4人，26戶共69人，基隆市府政府已透過區公所及里辦公室通知保全戶進行預防性撤離，並安排適當安置。基隆市政府產業表示，黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。紅色警戒區域，地方政府應強制撤離，並作適當安置；今天基隆市各地已傳出災情，市府已透過各警示區域之區公所協助通知及疏散居民，請民眾配合，並需多加留意安全，以利安全。