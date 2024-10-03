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受到颱風山陀兒外圍環流與東北季風共伴效應影響，豪雨狂灌基隆，各地傳出災情，有網友在臉書社團「基隆人日常」PO出基隆市中正區義二路、基隆市中正區調和街維德醫院前等地的淹水畫面。基隆市府環保局解釋，研判為大雨水溝排水不及或地面逕流範圍過大，並非水溝不通所造成。環保局長馬仲豪表示，清潔隊各轄區班除於平日定期安排清溝作業外，在颱風、豪雨好發季節來臨前，針對本市低漥或曾經淹水的地點，更加強相關工作。以本年度年5月起為例，以統計廟口地區（含仁二路全段）、基金一至三路、市府週邊地區、東信路、南榮路、麥金路等6個地區，清溝總長度已達19.5公里，並清出近200公噸之污泥，若加上其他地區，總長度及清運重量將更可觀。此外，馬仲豪也說，針對清溝所需相關機具的養護及隊員所需的清潔用品，113年預算共編列超過400萬元。基隆市政府也說，依據基隆氣象站資料，山陀兒颱風造成今天雨量創下史上第一紀錄，短延時強降雨不及宣洩難免積水，但雨勢趨緩後各地積水即消退，證明排水系統發揮作用。許多經通報水溝不通的地點，當下經清潔隊隊員現場巡檢，水溝內皆無阻塞之情事，初步研判為大雨水溝排水不及或地面逕流範圍過大，無完全流入水溝所造成之積水情況，於雨勢稍歇後皆快速消退，並非水溝不通所造成。基隆市政府提及，若市民朋友們仍發現水溝不通之情事，歡迎致電環保局(02)2465-1115或陳情專線1999進行通報，本局將依相關規定盡速辦理。