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山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）今（3）日中午12時40分登陸南台灣，由於行進龜速、動向又波折離奇，台灣受影響時間拉長，已經連2天全台停班課，台股也隨著連續休市兩天。對此，《彭博社》指出台股因颱風連續休市兩天頗罕見，但是今年已經兩度發生，上一次就是7月的凱米颱風。《彭博社》報導介紹了山陀兒颱風的最新動態，在台灣已造成2死、219傷，山陀兒威力驚人，帶來強風暴雨，還讓許多住戶停電。報導也指出山陀兒動向詭譎，台灣氣象署、日本氣象廳、美國聯合颱風警報中心的預測都不盡相同，雖然已在今日登陸，但之後仍有不確定性。《彭博社》報導也特別提到，山陀兒讓台股連兩天休市，稱台股因颱風連續休市僅是2016年以來的第三次，不過今年就發生兩次，上一次正是7月襲台的凱米颱風。報導稱多家台灣公司向證券交易所發表聲明，由於颱風導致辦公室關閉，現金股利支付可能會因而延遲。事實上在今年之前，台股因颱風連續休市兩天要追溯到2016年9月的梅姬颱風，梅姬颱風雖未讓全台停班課兩天，但由於直撲北部而去，台北停班課兩天，也讓台股跟著休市。台股休市兩天，券商手續費、政府證交稅合計少賺62億元，前立委郭正亮就批評金管會撒手不管，「沒有這樣的國家，都不處理」。