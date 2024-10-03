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山陀兒颱風在今（3）日中午登陸高雄小剛區，台灣高鐵表示，下午巡軌作業順利，經確認各項設施、設備安全無虞後，為加強服務已在車站等候的旅客，將提前於17時30分，自左營站加開1班前往南港站的北上全車自由座列車（商務車廂除外），停靠沿途各站。因應颱風來襲，台灣高鐵調整10月3日列車運行班表，18時前台中以北每小時發2班，台中以南暫停營運；18時起南港站、左營站雙向每小時發2班次列車。台灣高鐵公司表達感謝，感謝旅客的耐心等候，及體諒營運前必須完成各項檢查程序，以確保營運安全。台灣高鐵3日列車自06:00起至14:00前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車；14:00起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站方式服務旅客。台中站將於14:00與14:30將分別加發南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加發一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。至於4日營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並在3日晚間進一步公告說明。