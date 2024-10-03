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▲吳慷仁今日一早將臉書換成在窄巷中抬頭望見陽光的照片，粉絲也紛紛留言送上祝福。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁不甩爭議，針對山陀兒颱風襲台一事發文，要粉絲注意安全。（圖／吳慷仁 臉書）

▲邵雨薇在臉書上發聲，表示希望颱風能盡快離去。（圖／邵雨薇 臉書）

金馬、金鐘影帝吳慷仁，近期證實加入中國經紀公司「壹心娛樂」，掀起熱議，不只如此，日前吳慷仁甚至在微博上寫下「祝福錦繡中華」一詞慶祝中國國慶，今（3）日又被爆出合作新戲《執迷》的女演員孫儷因吳慷仁政治立場不明確而辭演，此事雖然尚未獲得證實，不過吳慷仁不甩爭議，稍早發文關心山陀兒颱風動態，而女友邵雨薇也跟進，在社群上發文。吳慷仁今日稍早低調更新臉書動態，將臉書封面更換成「窄巷夾縫中露出曙光」的照片，疑似隱晦吐露心聲，但仍瞬間引發討論，所幸台灣粉絲對吳慷仁的態度相對溫和，大多給予祝福及正面鼓勵：「走出去就看見有陽光的世界」、「慷仁哥加油，期待你新作品」、「發展順利」、「永遠支持你。」後續沒過幾個小時，吳慷仁再度發聲，「山陀兒颱風，請緊閉門窗，注意安全，高屏南部的朋友請多加小心。一定要出門的朋友，請千萬注意自身安全。」短短幾個小時就收穫2.5萬人按讚，不少粉絲也暖心回應：「不管你的決定如何，我們都支持你，機會是留給準備好的人，別理會閒言閒語」、「只要無愧自己就好，很喜歡你的作品，加油！」不過仍有網友針對吳慷仁先前慶賀中國國慶一事開酸：「記得雙十節也發一篇文祝賀中華民國生日快樂」、「下禮拜四再好好祝福就好」、「感謝來自對岸的祝福」、「我等10月10日看你什麼表現」、「吃裡爬外舔好舔滿，加油。」對此邵雨薇也不甩男友爆出的爭議，在社群上暖心發聲，「有風雨的地方請注意安全，非必要請不要出門！網路上跟新聞都看見了很多影片，真的很危險！乖乖待在家，與親友們互相報個平安，希望山陀兒變小快快離開。」