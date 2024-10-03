我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰與陽帆和《超級冰冰Show》團隊一同上香致意。（圖／民視提供）

▲楊烈到靈堂前致意，場面隆重、肅穆哀戚。（圖／民視提供）

華視大樂隊精神領袖詹森雄老師享壽84歲，今（3）日舉行告別式。在華視服務超過30年的詹森雄老師，工作態度認真事必躬親，是演藝圈備受敬重的前輩，人人尊稱「詹老師」。張小燕一身黑衣獨自現身，看著華視熟稔的老長官，都讓她充滿回憶，對於詹森雄的離開深感遺憾，胡瓜也和妻子丁柔安在風雨中送詹森雄最後一程。追思影片播放幾段令人印象深刻的經典畫面，可以看到詹森雄在《綜藝100》節目中陪伴音不準的張小燕一起演唱晚安曲，還有邀約胡瓜演唱《包青天》，在演藝圈地位舉足輕重。告別式上眾藝人都來到靈堂前鞠躬致意，超級天王、天后破天荒齊聚一堂，每個人都與詹森雄有著極深交情，開口閉口都是親切喊詹森雄：「Mori桑！」胡瓜帶著妻子丁柔安低調出席，表達不捨並擁抱安慰詹森雄的家人。白冰冰與陽帆和《超級冰冰Show》團隊一同上香致意，白冰冰更說詹森雄當年在華視節目「喊水會結凍（台語，呼風喚雨）」，每位藝人都尊敬他三分，不敢造次。陳美鳳也表示，當年她參加毛衣皇后選美比賽，詹森雄就是評審，出道後也曾經跟藝人團到海外宣慰僑胞，詹森雄的專業讓她印象深刻。楊烈、王中平以及侯怡君也表達遺憾，紛紛表示不捨。除了演藝圈天王天后，民視總經理廖季方、華視總經理劉昌德率昔日老長官與同事以及傳播圈媒體老闆以及董事長，還有昔日合作的華視、台視樂隊的音樂老師均到場致意，場面隆重、肅穆哀戚，大家為華視大樂隊一代傳奇人物詹森雄老師畫下人生句點。