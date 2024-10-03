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經濟部長郭智輝日前與風電商開會提到，「在如期併網的前提下，國產化問題不受約束」，被外界解讀風電國產化將全面鬆綁，甚至「溯及既往」，讓部分風電開發商及本土供應商跳腳。但仍有部分開發商提出不同聲音，支持政府全面鬆綁，否則離岸風電區塊開發將全面停滯。郭智輝9月邀請風電開發商到經濟部「喝咖啡」，了解各廠疑難雜症，並表達想要力拚2030年前風場準時並網，會中更提到「在如期併網的前提下，國產化問題不受約束」，被視為想要解開離岸風電國產化「死結」。然而，各方什麼是「國產化問題不受約束」各自解讀，有部分廠商認為是指接下來的區塊開發第3階段（簡稱3.3）將會大量鬆綁國產化規則。但也有人覺得除了未來要鬆綁，還可以「溯及既往」，鬆綁已經簽行政契約的第1階段（3.1），以及完成招標，11月11日簽約的第2階段（3.2）。即便，風電開發商長期主張，台灣離岸風電國產化造成成本墊高，要求台灣政府取消國產化，但是從哪一刻開始鬆綁的小問題，卻形成各開發商間的巨大矛盾。哥本哈根基礎建設基金（CIP）及沃旭能源均表態，政府想要鬆綁3.1、3.2國產化規則，感到相當不解，認為不僅不符合信賴保護原則，也對於落選風場不公平。CIP區域總裁許乃文受訪表示，國產化不是風電價格飆漲、延遲併網的主因，此時鬆綁3-1期國產化，對認真執行國產化的CIP、投入國產化本土供應鏈、以及已洽簽CPPA的綠電買家不公平，更是違反信賴保護原則。沃旭能源台灣董事長汪欣潔則受訪表示，沃旭在3.2期選商中因國產化分數不如預期而落選，並未獲配風場，結果政府又朝令夕改，如何讓國內外投資人相信台灣有穩定的法規和投資環境？而長期對於國產化政策採取堅定立場的本土供應鏈，同樣對經濟部想鬆綁國產化表達不滿，決定直接繞過經濟部，選擇直接向行政院長卓榮泰遞交陳情書。然而，也有部分廠商更是全力支持經濟部態度，主張區塊開發國產化規則再不檢討，根本沒有風場可以蓋完。手上握有3.1的海盛風場、3.2的海廣風場的風睿能源（SRE）表示，台灣出口產業迫切需要綠電，理解政府2030年須如期達標重要性，認同政府優先推動再生能源努力，也支持政策發展方向。他們也清楚，清楚3.1和3.2的法規架構，乃至於行政契約條文將維持不變，且將持續遵守相關政府規範，「離岸風電3.1期所有專案確實仍面臨諸多挑戰，須各方協力合作方能如期開發。」有不具名風電業者指出，風電廠商長年都希望可以鬆綁國產化，現在有個經濟部長願意去實行，大家應該要樂觀其成；而23日開會明明有強調不會更改行政契約遊戲規則，而是要讓3.1及3.2走得下去，完成2030年併網目標，「這個大家都贊成！」至於能否接受只鬆綁未來的3.3不溯及既往？他分析，區塊開發須全盤考量，因為綠電買家已預期，只有3.3國產化鬆綁，那麼綠電價格會比較低，將造成3.1、3.2的綠電賣不出去，進而讓3.1、3.2開發不具意義。針對廠商態度矛盾，能源署表示，台灣政府及歐盟在世界貿易組織（WTO）協商是針對3.2是否鬆綁，不涉及其他階段，但也不否認，現階段是朝向整體區塊開發（含3.1、3.2、3.3）國產化鬆綁方向。能源署也分析，風電開發商存在兩種不同意見，第一是已投入國產化，擔心政策取消後，自身價格失去競爭力的，第二類則是國產化還沒做，希望藉由政策鬆綁減輕負擔，國產化則是做多少算多少。如今政府方向就是朝向區塊開發鬆綁，針對已投入大量成本，配合政府達成國產化的第一種風電開發商，經濟部已經指示，協助廠商在行政程序上降低成本，減少對方開發、融資及後續售電的風險，方法包括降低港口、國營事業設施規費，提供綠電信保機制，以及媒合公股銀行融資。針對自始至終反對國產化鬆綁的本土供應鏈，政府則是盡力輔導，但也呼籲不能永遠仰賴國產化政策，讓廠商培養實力，齊身國際供應鏈。能源署表示，歐盟與台灣最大共識，就是歐盟及台灣都不希望進入爭端處理機制，而是盡速在協商階段取的共識。但值得玩味的是，歐盟雖然主張取消國產化，但來自歐洲的風電開發商意見卻未必一致，再加上台灣政府還是要優先照顧本土廠商，恐怕難以找到各方都滿意的方式解決國產化問題，坦言「如果有一個簡單的答案，就不會拖這麼久！」