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美國副總統辯論於昨日結束，眾多外媒都認為這次辯論體現了美國中西部敦親睦鄰與友善的一面，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）都展現出文明友好、相互尊重的態度。然而，收視率數字出爐卻很慘澹，僅有4315萬美國民眾收看辯論，比2020年大選的副總統辯論收視率下滑了25％。《CBS》民調顯示，有高達88％受訪者對這場辯論的印象普遍是正面的，而兩名副總統候選人在辯論後的民間好感度也直直上升，根據《CNN》委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調，辯論後兩人的正面觀感都有增加，范斯從30％提升到41％，華茲則從46％提升到59％。不過，雖然在今日美國政治兩極分化的氣氛下，這場副總統辯論展現出罕見的文明友好獲得正面評價，但根據《Axios》報導，這場副總統辯論的收視率卻不盡人意，比2020年大選的副總統辯論收視率下滑了25％。報導指出，雖然副總統辯論比較不受重視是正常的，但2020年賀錦麗對上彭斯的那場辯論仍然吸引了近5800萬民眾收看，遠多於今年的4315萬人。且值得注意的是，往年照慣例在副總統辯論後還會有一場總統候選人辯論，但川普已經明確表態無意再辯，這場副總統辯論很可能就是今年大選的最後一場公開辯論，在這樣的背景下，依舊激不起美國民眾更高的收看欲望。