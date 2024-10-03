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明年度中央政府總預算卡關，藍白要求退回重編，否則拒審，行政院長卓榮泰找立法院長韓國瑜求助，韓國瑜明日邀行政、立法兩院三長與朝野黨團幹部餐敘溝通，據了解，這場「和解飯」地點，選在韓國瑜的愛店、位於台北車站附近的點水樓懷寧店，過去韓國瑜宴請外賓、國內政壇大咖，都選在這裡。點水樓主打江南料理、點心，菜系遼闊又精緻，包含了杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫等菜式名餚。韓國瑜喜歡吃江浙菜，店內招牌菜如：砂鍋雞湯、醬爆蟹年糕、佛跳牆等，都很合韓國瑜的口味，也會向別人推薦。據了解，韓國瑜台北農產公司總經理任內，就很常到點水樓用餐，立院第一會期休會時，韓國瑜宴請國民黨立委，也是選點水樓。知情人士說，點水樓懷寧店離這家分店離立法院近，店內包廂隱密性也夠，不少藍營大咖都喜歡在這裡聚會。和解飯由韓國瑜作東，宴請行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，立院副院長江啟臣、秘書長周萬來也會作陪，再加上民進黨、國民黨與民眾黨3立院黨團3長，都會出席。